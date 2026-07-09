El Hospital de Elda incorpora una técnica para pacientes con accesos venosos complejos

El Departamento de Salud de Elda ha llevado a cabo por primera vez la implantación de un catéter femoral central de inserción periférica mediante técnica ecoguiada, un procedimiento que amplía las opciones de tratamiento para pacientes en los que no es posible utilizar las venas de los brazos y que necesitan recibir medicación o nutrición por vía intravenosa durante largos periodos de tiempo.

La intervención ha sido coordinada por la Consulta de Accesos Vasculares con la participación de profesionales de los servicios de Endocrinología, Hospitalización a Domicilio y Anestesia y Reanimación, en un trabajo conjunto para atender a pacientes con necesidades clínicas complejas.

Este tipo de catéter se coloca a través de la vena femoral, situada en la pierna, cuando los accesos venosos habituales de las extremidades superiores no son viables. De esta forma, se ofrece una alternativa para administrar tratamientos intravenosos prolongados sin recurrir a procedimientos más invasivos, además de facilitar el seguimiento del paciente en su domicilio.

A un análisis de sangre hay que ir en ayunas / GettyImages

La implantación se realizó mediante ecografía en tiempo real y siguiendo estrictas medidas de asepsia. Además, los profesionales emplearon una técnica de tunelización que permite situar el punto de entrada del catéter en la parte anterior del muslo, alejándolo de la zona inguinal. Según explica el Departamento de Salud de Elda, esta medida contribuye a reducir el riesgo de contaminación e infección asociado a los accesos femorales convencionales, al tiempo que mejora la seguridad del dispositivo y el confort del paciente.

Personalizado

Durante el procedimiento también se adaptó la longitud del catéter para garantizar que su extremo quedara colocado en la posición adecuada, un aspecto fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del acceso vascular y disminuir el riesgo de complicaciones.

El departamento sanitario destaca que esta técnica permite ofrecer una solución personalizada a pacientes para los que los accesos venosos convencionales no son una opción. Además, facilita la administración de nutrición parenteral, tratamientos intravenosos prolongados y otras terapias complejas con mayores garantías de seguridad y continuidad asistencial, incluso fuera del hospital.

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Aunque el uso del catéter femoral central de inserción periférica todavía es poco frecuente en muchos centros sanitarios, el Departamento de Salud de Elda subraya que se trata de una herramienta de gran utilidad para los profesionales especializados en accesos vasculares cuando las alternativas habituales no resultan viables. Con esta primera implantación, el hospital incorpora una nueva técnica con la que busca reforzar la seguridad clínica y mejorar la atención a pacientes con necesidades asistenciales complejas.