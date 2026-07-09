La Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Elda forma a más de 3.600 alumnos este curso

La Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Elda ha hecho el balance de su actividad en los centros escolares durante el curso 2025/26. En total, la unidad ha impartido 153 charlas formativas y de prevención, lo que supone más del doble de las 76 sesiones realizadas el año anterior.

El incremento de la actividad formativa se ha traducido en un aumento del 37,23 % en el número de estudiantes alcanzados, sumando un total de 3.612 alumnos participantes a lo largo del año académico.

Por niveles educativos, el programa ha llegado a 2.161 alumnos de Educación Primaria —a través de 86 charlas en 4º, 5º y 6º curso en todos los colegios del municipio— y a 1.451 alumnos de Secundaria, con 62 sesiones distribuidas en diferentes institutos de ESO y Bachillerato.

Resolución de conflictos

Desde la Unidad Agente Tutor destacan que, más allá de la intensa labor divulgativa, el servicio se ha afianzado como un recurso de mediación asistencial directa. Los agentes han acudido periódicamente a las aulas para intervenir en conflictos cotidianos entre el alumnado, el profesorado y las familias, logrando resolver de forma pacífica las desavenencias dentro del propio entorno educativo y consolidando una estrecha relación de confianza mutua con la comunidad docente.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, ha afirmado que "haber duplicado el número de charlas y superar los 3.600 alumnos alcanzados demuestra el éxito y la consolidación de un servicio público esencial para Elda. La Unidad Agente Tutor ya no es solo una iniciativa de prevención en el aula, sino un recurso de referencia en el que la comunidad educativa confía plenamente".

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La edil ha destacado que "nuestro objetivo es que la Policía Local sea vista por los más jóvenes como una figura cercana, de apoyo y de mediación ante cualquier conflicto, construyendo desde la base una ciudad más segura y cohesionada".