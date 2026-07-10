Villena ya conoce a la pregonera de sus Fiestas de Moros y Cristianos

Septiembre todavía parece lejano, pero en Villena la fiesta ya ha dado su primer paso. La ciudad ya conoce el nombre de la persona que tendrá el honor de abrir oficialmente las Fiestas de Moros y Cristianos de 2026 con la lectura del pregón. La doctora en Psicología María Gracia Millán Romero, conocida popularmente como Emi, ha sido designada pregonera, un reconocimiento a su estrecha vinculación con el mundo festero y a su compromiso con la celebración.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, acompañado por el concejal de Fiestas, José Ferri, y la presidenta de la Junta Central de Fiestas, Rosa Pardo, ha dado a conocer este nombramiento, una noticia que, según ha destacado el primer edil, era "muy esperada por la ciudadanía" y que marca el inicio de la cuenta atrás hacia las celebraciones patronales.

Especializada en la atención a la infancia y a las personas con discapacidad, María Gracia Millán ha desarrollado una dilatada trayectoria profesional centrada en la sensibilización social y la defensa de la atención temprana. Su labor ha contribuido a impulsar el asociacionismo en este ámbito, convirtiéndola en un referente de ámbito nacional.

Moros y Cristianos de Villena: pregón, himno... y empiezan las fiestas / Rafa Arjones

En el plano festero, Emi pertenece a la comparsa de Moros Nuevos desde 1997. Dos años más tarde fundó su propia escuadra, iniciando un recorrido de compromiso y participación activa que la ha convertido en una figura muy querida y reconocida dentro de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena.

La recién designada pregonera ha reconocido que recibió la propuesta con sorpresa y emoción, al tiempo que ha agradecido la confianza depositada en ella para asumir un papel tan significativo. "Es una gran responsabilidad participar en un acto tan importante para esta ciudad", ha afirmado.

Inclusión

Asimismo, ha adelantado que su pregón pondrá el foco en "las personas que no han tenido voz" y abordará cuestiones como la inclusión y la participación, valores que forman parte de su trayectoria personal y profesional. Todo ello, según ha explicado, desde un enfoque alegre y cercano.

Desde la Junta Central de Fiestas, su presidenta Rosa Pardo ha felicitado a Emi por su designación, destacando que se trata de "una gran festera y una gran persona", cuya trayectoria y compromiso con la fiesta la hacen merecedora de este reconocimiento.

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Por su parte, el concejal de Fiestas, José Ferri, ha calificado el nombramiento como "una gran alegría" y ha asegurado que espera con ilusión la llegada del acto del pregón. "Estoy deseando que llegue el día 5 para escuchar el pregón", ha señalado.