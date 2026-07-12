El Festival Internacional de Cine de Sax clausura su 20 aniversario premiando al cine emergente

El Festival Internacional de Cine de Sax puso el broche final a su 20ª edición este sábado 11 de julio con una Gala de Clausura en el Patio Casa Alberto Sols (CEAHM), donde se entregaron los galardones del certamen y se proyectaron varias de las obras premiadas.

La edición del vigésimo aniversario ha vuelto a consolidar al festival alicantino como uno de los referentes del cortometraje nacional e internacional. Además de reconocer las mejores producciones de ficción, documental y animación, el certamen entregó por primera vez un premio específico a cortometrajes realizados con Inteligencia Artificial, una de las principales novedades de este año.

La gala estuvo presentada por Jandro, mago, humorista, director y guionista de cine y televisión, y concluyó con las actuaciones musicales de Patricia Brotons, Makelenller y Albert Hill.

Miguel Herrero Herrero, director del certamen y Jandro / INFORMACIÓN

Sonia Almarcha, Premio a la Trayectoria

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Premio a la Trayectoria a la actriz Sonia Almarcha, natural de Pinoso, en reconocimiento a una carrera de más de tres décadas en cine, teatro y televisión.

La intérprete ha participado en películas como La soledad, El reino, La inocencia, El buen patrón, Marco, A la cara o Yo no moriré de amor, y fue nominada al Premio Goya como mejor actriz de reparto por su trabajo en El buen patrón.

La actriz Sonia Almarcha en "A la cara", de Javier Marco / INFORMACIÓN

Mutis, el mejor proyecto de largometraje

El jurado del Festival Internacional de Cine de Sax concedió el Premio al Mejor Proyecto de Largometraje a Mutis, la ópera prima del director Pol Diggler. El reconocimiento supone un nuevo impulso para un cineasta que ya cuenta con una sólida trayectoria en el formato corto gracias a trabajos como Sincopat, Work it Class! o Horrorscope.

Diggler acumula más de 700 premios internacionales y ha participado en más de 1.000 festivales de cine de todo el mundo, entre ellos certámenes calificadores para los Premios Oscar, Goya, BAFTA y Méliès, consolidándose como una de las voces emergentes más reconocidas del panorama cinematográfico independiente.

Pol Diggler, director de “Mutis” Mejor Proyecto de Largometraje / INFORMACIÓN

Veinte años impulsando el cine en la provincia

La vigésima edición también sirvió para hacer balance de la trayectoria del festival, creado y dirigido por Miguel Herrero Herrero. Desde su nacimiento en 2006, el certamen ha recibido obras procedentes de más de una treintena de países y se ha convertido en un escaparate para nuevos realizadores.

A lo largo de estas dos décadas han pasado por Sax cineastas, actores y profesionales como Javier Botet, Carlos Santos, Aida Folch, Javier Veiga, Cristina Alcázar, Jordi Aguilar o Sonia Almarcha, además de impulsar especialmente el cine alicantino y las producciones en valenciano.

El festival mantiene además su condición de certamen calificador para los Premios Goya, lo que permite que los cortometrajes ganadores de ficción, documental y animación puedan optar posteriormente a la preselección de los galardones de la Academia.

Una proyección histórica

La programación comenzó el pasado 5 de julio con la proyección de "Moros y Cristianos en Sax (1926)", considerada la primera película conservada y restaurada rodada en la localidad, coincidiendo con el centenario de esta histórica grabación. La sesión estuvo acompañada por un coloquio sobre el valor patrimonial del documento audiovisual.

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