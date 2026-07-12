Reconocimiento
El Festival Internacional de Cine de Sax clausura su 20 aniversario premiando al cine emergente
El certamen, calificador para los Premios Goya, celebró una edición especial con un homenaje a la actriz alicantina, Sonia Almarcha, ganadora del Premio a la Trayectoria
El Festival Internacional de Cine de Sax puso el broche final a su 20ª edición este sábado 11 de julio con una Gala de Clausura en el Patio Casa Alberto Sols (CEAHM), donde se entregaron los galardones del certamen y se proyectaron varias de las obras premiadas.
La edición del vigésimo aniversario ha vuelto a consolidar al festival alicantino como uno de los referentes del cortometraje nacional e internacional. Además de reconocer las mejores producciones de ficción, documental y animación, el certamen entregó por primera vez un premio específico a cortometrajes realizados con Inteligencia Artificial, una de las principales novedades de este año.
La gala estuvo presentada por Jandro, mago, humorista, director y guionista de cine y televisión, y concluyó con las actuaciones musicales de Patricia Brotons, Makelenller y Albert Hill.
Sonia Almarcha, Premio a la Trayectoria
Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Premio a la Trayectoria a la actriz Sonia Almarcha, natural de Pinoso, en reconocimiento a una carrera de más de tres décadas en cine, teatro y televisión.
La intérprete ha participado en películas como La soledad, El reino, La inocencia, El buen patrón, Marco, A la cara o Yo no moriré de amor, y fue nominada al Premio Goya como mejor actriz de reparto por su trabajo en El buen patrón.
Mutis, el mejor proyecto de largometraje
El jurado del Festival Internacional de Cine de Sax concedió el Premio al Mejor Proyecto de Largometraje a Mutis, la ópera prima del director Pol Diggler. El reconocimiento supone un nuevo impulso para un cineasta que ya cuenta con una sólida trayectoria en el formato corto gracias a trabajos como Sincopat, Work it Class! o Horrorscope.
Diggler acumula más de 700 premios internacionales y ha participado en más de 1.000 festivales de cine de todo el mundo, entre ellos certámenes calificadores para los Premios Oscar, Goya, BAFTA y Méliès, consolidándose como una de las voces emergentes más reconocidas del panorama cinematográfico independiente.
Veinte años impulsando el cine en la provincia
La vigésima edición también sirvió para hacer balance de la trayectoria del festival, creado y dirigido por Miguel Herrero Herrero. Desde su nacimiento en 2006, el certamen ha recibido obras procedentes de más de una treintena de países y se ha convertido en un escaparate para nuevos realizadores.
A lo largo de estas dos décadas han pasado por Sax cineastas, actores y profesionales como Javier Botet, Carlos Santos, Aida Folch, Javier Veiga, Cristina Alcázar, Jordi Aguilar o Sonia Almarcha, además de impulsar especialmente el cine alicantino y las producciones en valenciano.
El festival mantiene además su condición de certamen calificador para los Premios Goya, lo que permite que los cortometrajes ganadores de ficción, documental y animación puedan optar posteriormente a la preselección de los galardones de la Academia.
Una proyección histórica
La programación comenzó el pasado 5 de julio con la proyección de "Moros y Cristianos en Sax (1926)", considerada la primera película conservada y restaurada rodada en la localidad, coincidiendo con el centenario de esta histórica grabación. La sesión estuvo acompañada por un coloquio sobre el valor patrimonial del documento audiovisual.
Palmarés del 20º Festival Internacional de Cine de Sax
- Mejor Proyecto de Largometraje: Mutis, de Pol Diggler.
- Mejor Cortometraje de Ficción: Cara de cona, de Guillermo de Oliveira.
- Mejor Cortometraje de Animación: El fantasma de la Quinta, de James A. Castillo.
- Mejor Cortometraje Documental: Portrait of a Man in Abstract Perspective, de Pedro González.
- Mejor Cortometraje Social: Pordentro, de Álvaro G. Company y Mario Hernández.
- Mejor Cortometraje de Alicante: Pobre marciano, de Álex Rey.
- Mejor Cortometraje en Valenciano: La colisión, de Jairo González.
- Mejor Cortometraje con Inteligencia Artificial: Superescolares 2. Una mente sana, de Íñigo Echávarri.
- Premio del Público Universidad Miguel Hernández de Elche: Guía para caminar por las aceras, de Enrique Vasalo.
- Menciones Especiales: Montecarlo 67, de Rubén Guindo; Porque hoy es sábado, de Alice Eça Guimarães; e I Walked Through The Wall, de Pablo Larcuen.
- Premio a la Trayectoria: Sonia Almarcha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Declarado un incendio en las inmediaciones de una de las plantas de residuos de Villena
- Alemania buscaba a un fugitivo y la Guardia Civil le detiene en Novelda en un control rutinario
- Estabilizado el incendio declarado en el cauce del río Vinalopó a su paso por Sax
- Extinguido el incendio en el cauce del río Vinalopó en Sax tras calcinar cuatro hectáreas
- El ingenio de Villena para combatir la ola de calor: comercios darán agua y descanso a quien lo precise
- Rescate con final feliz de un zorro atrapado en un pozo de cuatro metros en Aspe
- El antiguo retén de la Policía Local de Elda ya es historia
- Cortafuegos de urgencia en dos caminos de Sax por el alto riesgo de incendios forestales