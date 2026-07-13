Animal peligroso
Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo
El Ayuntamiento recomienda no acercarse al animal, mantener la distancia y avisar al 112 o a la Policía si se detecta su presencia
La Policía Local de Sax ha solicitado la colaboración ciudadana tras confirmar la presencia de un caimán de pequeño tamaño en la ladera del río. El aviso ha sido difundido a través de sus redes sociales, donde el cuerpo municipal ha explicado que ya se ha activado el protocolo correspondiente para su localización y captura por parte de los servicios competentes.
El comunicado pide a los vecinos que extremen la precaución y que, en caso de ver al animal, no intenten acercarse ni capturarlo por su cuenta.
Qué hacer si se ve al caimán
La Policía Local de Sax ha lanzado varias recomendaciones claras a la población. En primer lugar, pide mantener la calma y no intentar acercarse, capturarlo ni ahuyentarlo. También recomienda mantener una distancia de seguridad y contactar de inmediato con la Policía Local de Sax o con el 112, indicando la ubicación exacta en la que se ha visto al animal.
Si es posible, piden no perderlo de vista, pero siempre desde una posición segura.
Recomendación para quienes pasean con mascotas
Como medida de precaución, los agentes recomiendan evitar, en la medida de lo posible, pasear con animales de compañía por la ladera del río hasta que finalicen las labores de búsqueda y se confirme la retirada del ejemplar.
El objetivo es garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de sus mascotas mientras se mantiene activo el dispositivo.
Teléfonos de contacto
La Policía Local de Sax recuerda que cualquier aviso puede comunicarse a través de los siguientes teléfonos:
- Policía Local de Sax: 96 696 83 50
- Policía Local de Sax: 676 486 535
- Emergencias: 112
Desde el cuerpo municipal insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental para facilitar una rápida intervención y localizar al animal con seguridad.
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