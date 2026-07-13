Villena da un paso de gigante con los Moros y Cristianos

Un reconocimiento al que Villena aspira desde hace más de una década. El gobierno local llevará al próximo pleno la propuesta para solicitar la declaración de las Fiestas de Moros y Cristianos como Fiestas de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que supondría un nuevo impulso para la proyección cultural, patrimonial y turística del municipio.

Declaradas de Interés Turístico Nacional en 2015, aspiran ahora a obtener la máxima distinción turística al reunir los méritos y requisitos exigidos para este reconocimiento. La candidatura es el resultado del trabajo impulsado por la Concejalía de Fiestas, en colaboración con el Gabinete de Desarrollo Económico y la Junta Central de Fiestas, que ha permitido elaborar un expediente en el que se acredita la proyección internacional de las fiestas.

Entre la documentación aportada se recogen referencias a su repercusión en más de 16 países, entre ellos China, Estados Unidos y México, así como la presencia y difusión de la celebración en medios y canales internacionales.

El expediente, ya finalizado, cuenta con el informe favorable de la Secretaría del Ayuntamiento de Villena y de los servicios jurídicos municipales. El gobierno local confía en que la propuesta reciba el respaldo unánime de la corporación y, tras su aprobación, el expediente será remitido a la Conselleria competente, que lo trasladará al Ministerio para su tramitación definitiva, procedimiento que dispone de un plazo máximo de tres meses.

El anuncio ha sido realizado este lunes por el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, junto al concejal de Fiestas, José Ferri; la edil de Desarrollo Económico, Paula García; y la presidenta de la Junta Central de Fiestas, Rosa María Pardo.

Interrumpido por el covid

La iniciativa retoma un proyecto que quedó interrumpido durante la pandemia del covid 19. Aunque parte del trabajo ya se había realizado en aquel momento, la paralización del procedimiento provocó la caducidad del expediente, por lo que durante la presente legislatura ha sido necesario rehacer prácticamente toda la documentación hasta completar una nueva candidatura.

El alcalde, los ediles de Fiestas y Desarrollo Económico y la presidenta de la Junta Central de Fiestas, en el anuncio / INFORMACIÓN

Esta distinción supondría un "importante impulso" para la proyección nacional e internacional de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, reforzando su capacidad como motor de desarrollo económico y turístico. Este reconocimiento permitiría acceder a campañas institucionales de promoción específicas para las Fiestas de Interés Turístico Internacional, incrementando la visibilidad de Villena y generando un impacto positivo en sectores como la hostelería, el comercio, la cultura y toda la industria vinculada a la celebración festera.

El alcalde ha felicitado a todas las personas "que han trabajado en este proyecto durante años", mientras que el edil de Fiestas ha señalado que conseguir esta catalogación es "algo muy prestigioso, que permitirá potenciar a nivel internacional unas fiestas de las que todos los villeneros nos sentimos orgullosos".

Fecha prevista

Desde la Concejalía de Desarrollo Económico, han puesto en valor el "arduo trabajo" llevado a cabo para conseguir el reconocimiento internacional, que "esperamos que sea realidad antes de las Fiestas de septiembre", ha señalado García.

La presidenta de la Junta Central, por su parte, ha valorado muy positivamente el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento y por todas las personas que han contribuido a hacer posible este proyecto. "Estamos muy orgullosos porque creemos que Villena es un referente cultural y este reconocimiento sería el resultado de muchos años de trabajo, dedicación y del carácter único de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos", ha señalado.