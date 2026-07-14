Ambulancias al sol en Elda: CC OO reclama sombras para estacionar los vehículos en el Hospital

Ambulancias al sol a 50 grados. Comisiones Obreras (CC OO) alerta de la falta de sombraje en el Hospital de Elda, tanto en la zona de salida de punto de encuentro de pacientes en rampa de Rehabilitación como en el área reservada a aparcamiento de unidades de ambulancia en la zona de Diálisis, así como en algunos centros de salud del área.

La situación de olas de calor reiteradas, que solo hacen que aumentar año a año, así como otros fenómenos meteorológicos extremos, conllevan que la realización del trabajo en unidades de transporte sanitario urgente y no urgente "sean deficientes tanto para el personal laboral como para los pacientes", explica el sindicato en un comunicado.

Una unidad de ambulancia al sol sin el debido refugio climático "puede superar los cincuenta grados de temperatura en su interior", en los que se suben pacientes y necesitan un tiempo, a veces largo, para conseguir climatizar la cabina de transporte de pacientes y los dispositivos que están dentro, añade CC OO.

Salas aclimatadas

También ocurre, recalcan, en algunas dependencias de descanso del personal, que "no están aclimatadas convenientemente" para poder paliar la situación climática.

Esta situación ha sido denunciada y puesta en conocimiento del Servicio de Prevención de la empresa Ambulancias Ayuda, por medio de los delegados del Comité de Seguridad y Salud (formado por CCOO, UGT y CSO), en "reiteradas ocasiones durante muchos años", sin que, aseguran, la empresa y la Generalitat "hayan tomado medidas apropiadas, efectivas y urgentes".

Servicio

Aun así, subrayan que los profesionales del servicio de ambulancias, "se esfuerzan día a día, poniendo en riesgo su salud, en prestar el mejor servicio posible" a los usuarios.

Por último, reclaman la adopción urgente de medios que palien estos problemas con celeridad en aras de beneficiar tanto a pacientes como a trabajadores.

En Elche, también

No es la única zona de la provincia con estos problemas. La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó de Elche, también exigió la semana pasada que se habiliten zonas de sombra para los vehículos del transporte sanitario en el departamento de salud ilicitano.

El colectivo trasladó que esta demanda se viene elevando desde hace años en reuniones con la dirección del hospital y con responsables del Consell sin que se haya adoptado una solución.

Los profesionales aseguraron que esta reivindicación se arrastraba desde 2019. En ese tiempo, afirmaron haber mantenido encuentros con la dirección del centro, la responsable departamental del transporte sanitario y la comisionada del departamento de salud, aunque, según su versión, ninguna de esas reuniones se tradujo en medidas para habilitar una zona de sombra destinada a las ambulancias.

Si bien, cuestionaron que cueste tanto implantar este sistema cuando recientemente el departamento ha invertido 1,2 millones para mejorar el párking dotándolo de 1.500 placas solares, mientras las ambulancias continuan estacionadas a pleno sol.