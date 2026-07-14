Chapa y pintura en verano en los colegios de Petrer

El Ayuntamiento de Petrer va a aprovechar estos meses de verano para ejecutar diferentes actuaciones de mantenimiento, mejora y adecuación en varios centros educativos del municipio, con una inversión global cercana a los 60.000 euros destinada a preparar las instalaciones de cara al inicio del curso 2026/2027.

Así, aprovechando el periodo no lectivo, la Concejalía de Educación lleva a cabo trabajos de mantenimiento para evitar interferencias en la actividad educativa y permitir que el alumnado encuentre, a su regreso en septiembre, unos espacios "más seguros, funcionales y adaptados" a las necesidades actuales de cada centro, actuaciones consensuadas con los equipos directivos de los diferentes centros.

La concejala de Educación, Patricia Martínez, ha señalado que "las actuaciones durante el curso serían mucho más difíciles de ejecutar. Nuestro objetivo es que el alumnado y el profesorado dispongan de unas instalaciones en las mejores condiciones posibles desde el primer día de clase".

Entre las actuaciones previstas, que ya empiezan esta misma semana, destaca una inversión de 18.000 euros destinada a trabajos de pintura en los colegios Virrey Poveda y Reina Sofía, una actuación que permitirá renovar aulas y zonas comunes, mejorando tanto la imagen de los centros como el confort de los espacios educativos. La concejala ha precisado que todos los años "hacemos una rueda para que no pasen más de dos o tres años sin que los centros escolares se pinten".

Comedor

Asimismo, el colegio La Foia será objeto de una inversión cercana a 12.000 euros, destinada a ampliar el comedor escolar y mejorar el patio anexo a este espacio, con el fin de ofrecer unas instalaciones más adecuadas para el servicio de comedor y el uso diario del alumnado.

En el colegio de Infantil Cid Campeador se habilitará una nueva conserjería mediante una inversión de 8.000 euros, lo que permitirá destinar el espacio que actualmente ocupa este servicio a la creación de una nueva aula, dando respuesta a las necesidades organizativas del centro.

Además, durante este verano también se llevará a cabo la renovación de redes de porterías y canastas, así como la instalación de nuevas protecciones en los elementos deportivos situados en los patios escolares, reforzando la seguridad de las zonas de juego y actividad física.

Presupuesto

La planificación municipal contempla también dos actuaciones que se ejecutarán en el mes de septiembre. Por un lado, la creación de una nueva zona de juegos infantiles en el colegio Virrey Poveda y, por otro, una actuación de mejora en el comedor del colegio Reyes Católicos. Ambos proyectos se encuentran actualmente en fase de valoración técnica y contratación, con el objetivo de que puedan estar finalizados al inicio del próximo curso escolar. La inversión prevista para estas dos actuaciones ronda los 16.000 euros.

"Con esto sumamos cerca de 60.000 euros", ha subrayado Martínez, que ha añadido que durante el año también se lleva a cabo mantenimiento más ordinario, rondando cerca de los 120.000 euros en el cómputo total de mantenimiento de nuestros centros escolares.