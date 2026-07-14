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Uno de cada cuatro controles a motos y patinetes acaba en infracción en Elda

La Policía Local realiza una campaña a vehículos de dos ruedas en diversos puntos

Control policial a una moto

Control policial a una moto / INFORMACIÓN

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L. Gil López

L. Gil López

Elda

La Policía Local de Elda continúa una campaña especial de vigilancia y control dirigida específicamente a motocicletas, ciclomotores y los patinetes, los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

El objetivo principal de estos dispositivos es detectar aquellos vehículos que circulan sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor, carecen del Seguro Obligatorio de Accidentes (SOA), presentan manipulaciones técnicas ilegales o cuyos conductores circulan bajo los efectos del alcohol o las drogas, según fuentes municipales.

A lo largo del operativo los agentes establecieron varios puntos de verificación en zonas estratégicas de la ciudad, controlando un total de 39 vehículos de dos ruedas. Los controles se saldaron con cinco denuncias por no tener la ITV al día, una por carecer de seguro obligatorio y tres por realizar reformas de importancia sin autorización. Asimismo, se efectuaron dos pruebas de sonometría para medir la emisión de ruidos y un test de drogas.

Deficiencias

Dentro de las labores de control técnico, la Policía Local ha destacado el seguimiento realizado a cuatro ciclomotores cuyos titulares habían sido citados previamente tras detectarse deficiencias técnicas en inspecciones anteriores, según las mismas fuentes.

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Los propietarios comparecieron para realizar una nueva medición de ruidos y, según el informe policial, todos ellos han subsanado las deficiencias o manipulaciones técnicas que presentaban originalmente, arrojando resultados negativos y manteniéndose estrictamente dentro de los límites sonoros establecidos por la normativa.

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