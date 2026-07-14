Rescatan a dos jóvenes senderistas británicos tras desorientarse en la Sierra de La Mola de Novelda

Dos jóvenes senderistas de 18 años han sido rescatados este martes tras desorientarse mientras hacían una ruta por la Sierra de La Mola, en Novelda, según ha informado la Policía Local del municipio en redes sociales.

El cuerpo de seguridad ha recibido el aviso sobre las 11.15 horas, cuando el 112 ha alertado de los hechos. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas, apoyadas por el dron policial, que ha permitido localizar rápidamente a los senderistas y guiarlos hasta una zona segura, ha indicado.

Según la Policía Local, se trata de tres jóvenes británicos de 18 años que estaban de vacaciones en Novelda. Dos de ellos han ascendido al cerro de La Mola y no han encontrado el camino de regreso, mientras que el tercero ha permanecido en el aparcamiento del castillo.

Ninguno presentaba lesiones, aunque han mostrado síntomas de deshidratación, y carecían del equipamiento adecuado para realizar la ruta en estas condiciones de calor, como calzado apropiado y protección para la cabeza. Tras el rescate, los tres jóvenes han sido acompañados hasta el casco urbano de Novelda.