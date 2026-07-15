El casco antiguo de Elda gana espacio para pasear, árboles y zonas de sombra tras su reforma

La reurbanización del entorno de la iglesia de Santa Ana ya es una realidad. El Ayuntamiento de Elda ha concluido una actuación que ha permitido renovar uno de los espacios más emblemáticos del Casco Histórico, mejorando su accesibilidad y convirtiéndolo en un entorno peatonal pensado para el uso y disfrute de la ciudadanía.

La intervención ha supuesto la creación de un espacio continuo de 4.200 metros cuadrados de uso peatonal, al conectar el entorno de Santa Ana con la Plaza de Arriba. La actuación, que ha tenido un coste de 1,3 millones de euros, se suma a las reformas realizadas en otros puntos del centro histórico, como la Plaza de Arriba, la Plaza Joan Miró, el entorno del Castillo, las calles Nueva, Colón y Ortega y Gasset o la Plaza Conchi Gran.

Las obras han incluido la plantación de árboles de gran porte, la mejora de la accesibilidad mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de una pérgola de más de 60 metros cuadrados para generar zonas de sombra y descanso, así como la colocación de una fuente de agua refrigerada y otra de accionamiento manual destinada al juego infantil.

El entorno de la iglesia de Santa Ana ya es peatonal. / J.CRUCES

Además, se ha renovado por completo la red de aguas pluviales y se ha instalado un nuevo sistema de iluminación led, con el objetivo de mejorar tanto la eficiencia energética como la seguridad y la imagen del entorno.

Otro de los aspectos destacados del proyecto ha sido la integración del patrimonio histórico. El nuevo pavimento marca el trazado de los cimientos de la antigua iglesia, mientras que el Ayuntamiento continúa trabajando junto a la Conselleria de Cultura para definir un proyecto que permita poner en valor el resto de hallazgos arqueológicos aparecidos durante las obras.

También se ha instalado nuevo mobiliario. / J.CRUCES

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, visitó este martes el resultado final de la actuación acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat; la directora del área de Inversiones, Raquel Fernández, y el ingeniero municipal Bienvenido Bonmatí. Durante la visita, el regidor destacó que se trata de una de las intervenciones más importantes del plan 'Elda parte de ti' y aseguró que permitirá recuperar un espacio clave del casco histórico para el disfrute de la ciudadanía.

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La actuación se complementa con la construcción del aparcamiento de Emérito Maestre, actualmente en ejecución, que contará con 160 plazas públicas y gratuitas situadas a menos de cuatro minutos a pie de este enclave.