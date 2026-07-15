La Plataforma por la Sanidad Pública reclama un plan de choque para el Departamento de Salud de Elda

La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Salud de Elda ha reclamado la puesta en marcha de un plan de choque urgente para revertir el deterioro asistencial que, según denuncia, atraviesa el área sanitaria. La petición se produjo durante una reunión mantenida con representantes del PSPV-PSOE en la que trasladó un paquete de medidas para reforzar tanto la Atención Primaria como el Hospital General Universitario de Elda.

En el encuentro participaron la diputada autonómica Charo Navalón, la portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Yaissel Sánchez, la concejala de Sanidad de Elda, Elizabeth Belda, y, en representación de la Plataforma, Luis Miralles y Juan Vico.

La organización expuso su preocupación por la falta de profesionales sanitarios y el incremento de las listas de espera, problemas que considera estructurales y que, asegura, afectan a la calidad de la asistencia que recibe la población del Medio y Alto Vinalopó.

Reunión

El Departamento de Salud de Elda integra el Hospital General Universitario de Elda, el Centro de Especialidades de Elda, el Centro Integrado de Villena y los centros de salud de las distintas zonas básicas, prestando cobertura sanitaria a numerosos municipios de ambas comarcas.

Entre los datos trasladados durante la reunión, la Plataforma destacó que el Hospital General Universitario de Elda cuenta actualmente con 15 anestesistas, frente a una plantilla orgánica de 21 especialistas, aunque considera que serían necesarios alrededor de 30 profesionales para garantizar el funcionamiento de los once quirófanos del centro.

Asimismo, señaló que el área sanitaria dispone de 0,62 médicos de familia por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional, situada en 0,78. En cuanto a la enfermería, indicó que la ratio es de 5,1 profesionales por cada 1.000 habitantes, frente a los 6,45 de media en España.

La Plataforma también alertó de las demoras en Atención Primaria, donde las citas con Medicina de Familia oscilan habitualmente entre los 10 y los 15 días y, durante el verano, pueden alcanzar entre tres y cuatro semanas.

Durante la reunión se recordó igualmente que el Departamento de Salud de Elda fue declarado zona de difícil cobertura debido a las dificultades para cubrir determinadas especialidades médicas, una situación que, según la organización, continúa afectando a la disponibilidad de profesionales.

Reforzar plantillas

Entre las medidas trasladadas a los representantes socialistas figuran el refuerzo urgente de las plantillas sanitarias, la cobertura del 100 % de las sustituciones durante el periodo estival, el mantenimiento del horario habitual de los centros de salud y la reapertura inmediata de las 35 camas hospitalarias actualmente cerradas.

Además, la Plataforma reclama implantar oficinas del Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) en todos los centros sanitarios, reducir la demora en Atención Primaria hasta un máximo de entre 48 y 72 horas y que la Conselleria de Sanidad publique de forma periódica indicadores sobre listas de espera, actividad quirúrgica, disponibilidad de personal y número de reclamaciones.

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Paralelamente, la Plataforma ha impulsado en los últimos días una campaña de recogida de quejas ciudadanas con el objetivo de visibilizar las demoras asistenciales y reclamar mejoras para el Departamento de Salud de Elda.