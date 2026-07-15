El PSPV lleva a Las Cortes una enmienda para incluir la ITV de Petrer en los presupuestos de la Generalitat

El PSPV-PSOE, a petición del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Petrer, ha presentado una enmienda a los presupuestos de la Generalitat para que se incluya una partida destinada a la construcción de la futura estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en el municipio. Así lo han anunciado la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro; la diputada autonómica del PSPV-PSOE por el Alto y Medio Vinalopó, Charo Navalón; el portavoz del PSOE municipal, Fernando Portillo; y el concejal de Urbanismo, David Morcillo.

La alcaldesa ha agradecido la implicación de la diputada autonómica y ha destacado que "como conocedora del territorio y de las necesidades de nuestra población, y como representante en Las Cortes, tiene muy claras cuáles son las prioridades de Petrer que deben reflejarse en los presupuestos".

Un proyecto paralizado

La reivindicación de una ITV para Petrer no es nueva. Hace meses, el Ayuntamiento trasladó a la Generalitat la necesidad de dotar a la comarca de una nueva estación y propuso su ubicación en una parcela municipal del polígono industrial de El Guirney.

Según ha explicado el equipo de gobierno, la propuesta fue bien acogida tanto por la Generalitat como por la empresa pública SITVAL. De hecho, responsables de la sociedad visitaron Petrer y consideraron que la parcela reunía las condiciones adecuadas por sus accesos y características técnicas.

Sin embargo, pese a que el proyecto llegó a ser considerado prioritario y se iniciaron los primeros estudios técnicos, el Ayuntamiento recibió posteriormente la comunicación de que la iniciativa quedaba paralizada por motivos internos de SITVAL.

Desde entonces, el consistorio asegura que ha seguido reclamando esta infraestructura, impulsando iniciativas institucionales y acondicionando el entorno donde se ubicaría la futura estación para que el proyecto pueda ejecutarse cuando la Generalitat dé el visto bueno.

Desbloquear la actuación

La diputada autonómica Charo Navalón ha explicado que la iniciativa surge a raíz de la petición realizada por el Ayuntamiento hace unos meses. "La necesidad nos la trasladó el Ayuntamiento y, a través de esta enmienda, reclamamos que se autoricen y construyan nuevas ITV en la Comunidad Valenciana, entre ellas la de Petrer, además de otras cinco previstas en distintos puntos del territorio", ha señalado.

Navalón también ha mostrado su preocupación por la situación administrativa del proyecto. "Hace unas semanas apareció publicado que la ITV de Petrer iba a autorizarse, pero cuando pregunté mediante una iniciativa parlamentaria por el estado de la tramitación, la respuesta fue que no existe ningún expediente abierto. Es decir, al Ayuntamiento se le transmite que el proyecto sigue adelante, pero administrativamente no se está tramitando. Por eso hemos presentado esta enmienda al presupuesto", ha afirmado.

Llamamiento al apoyo del PP

Por su parte, el portavoz del PSOE en Petrer, Fernando Portillo, ha pedido al PP que respalde la propuesta durante la tramitación presupuestaria. "Ya debatimos sobre las ITV en el pleno municipal y el PP atribuía el problema a una cuestión presupuestaria. Ahora les pedimos que hagan su trabajo para que los diputados del PP de la comarca apoyen esta enmienda y Petrer pueda contar con una ITV, porque es una necesidad urgente",.

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Navalón ha explicado que esta enmienda forma parte del trabajo que el grupo socialista está realizando para trasladar a Las Cortes las principales necesidades del Alto y Medio Vinalopó.