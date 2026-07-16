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TRÁFICO

Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en la A-70 en Sant Joan d'Alacant y en la A-31 a su paso por Petrer

Los dos siniestros se han registrado al mediodía dificultando la circulación en ambas vías hasta pasadas las dos de la tarde, cuando se han normalizado la situación

Colas kilométricas en la autovía A-31 en Petrer, en imagen de archivo.

Colas kilométricas en la autovía A-31 en Petrer, en imagen de archivo. / Áxel Álvarez

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

Un alcance dificultó hoy la circulación en la A-31, a la altura de Petrer, en sentido Albacete, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). El incidente se produjo este mediodía en el punto kilométrico 203, provocando aproximadamente un kilómetro de retenciones. La situación se normalizó pasadas las dos de la tarde.

Otro acccidente en la A-70 en Sant Joan

Otro accidente registrado al mediodía complicó el tráfico en la A-70, a su paso por Sant Joan d'Alacant, en sentido Elche.

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El incidente, que tuvo lugar en el punto kilométrico 8,8, afectando a los dos carriles, provocó alrededor de dos kilómetros de retenciones hasta pasadas las dos de la tarde, momento en que la circulación se restableció con normalidad.

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