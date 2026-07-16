Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en la A-70 en Sant Joan d'Alacant y en la A-31 a su paso por Petrer

Un alcance dificultó hoy la circulación en la A-31, a la altura de Petrer, en sentido Albacete, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). El incidente se produjo este mediodía en el punto kilométrico 203, provocando aproximadamente un kilómetro de retenciones. La situación se normalizó pasadas las dos de la tarde.

Otro acccidente en la A-70 en Sant Joan

Otro accidente registrado al mediodía complicó el tráfico en la A-70, a su paso por Sant Joan d'Alacant, en sentido Elche.

El incidente, que tuvo lugar en el punto kilométrico 8,8, afectando a los dos carriles, provocó alrededor de dos kilómetros de retenciones hasta pasadas las dos de la tarde, momento en que la circulación se restableció con normalidad.