Novelda sumará 132 nichos en el cementerio ante la necesidad de ganar más espacio

El Ayuntamiento de Novelda ha sacado a licitación las obras para la construcción de 132 nuevos nichos y 170 columbarios en el cementerio municipal por un importe de 149.910,14 euros. La actuación tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades actuales de ampliación de la capacidad de enterramiento y de depósito de urnas cinerarias.

El proyecto prevé la ejecución de los nuevos bloques en el patio nuevo III, una zona que actualmente se encuentra libre de edificaciones funerarias y que dispone de espacio suficiente para albergar las nuevas unidades. Según la memoria del proyecto, la actuación no requerirá la demolición de nichos existentes, ya que se desarrollará en parcelas destinadas a la ampliación del cementerio.

La solución adoptada consiste en la instalación de bloques de nichos y columbarios mediante elementos prefabricados de hormigón armado, un sistema elegido por permitir una ejecución más rápida, garantizar una elevada durabilidad y reducir las necesidades de mantenimiento. Además, la fabricación de estas piezas en condiciones controladas busca asegurar una adecuada calidad constructiva.

Nuevas necesidades

El proyecto también contempla las actuaciones complementarias necesarias para la correcta implantación de las nuevas construcciones y su integración con los bloques ya existentes en el recinto. En este sentido, incorpora las medidas necesarias para garantizar unas adecuadas condiciones de ventilación, evacuación de lixiviados, estanqueidad y conservación de las instalaciones, de acuerdo con la normativa técnica y sanitaria aplicable.

La actuación permitirá ampliar la capacidad funeraria del cementerio municipal de Novelda y mejorar la funcionalidad de unas instalaciones en cuyo entorno ya existen bloques de nichos ejecutados en los últimos años mediante sistemas prefabricados similares.

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La construcción de nuevos nichos y columbarios se enmarca en las sucesivas ampliaciones que ha ido acometiendo el Ayuntamiento para adaptar la capacidad del cementerio a las necesidades del municipio. La última actuación de este tipo se ejecutó en 2021 y sirve ahora como referencia para la integración de los nuevos bloques proyectados.