Un accidente provoca más de tres kilómetros de retenciones en la A-31 en Novelda

Otro nuevo accidente complica la circulación en la A-31, a su paso por Novelda, en sentido Albacete, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

La incidencia, registrada a las 14.25 horas de este viernes, se encuentra en el punto kilométrico 208 y provoca más de tres kilómetros de retenciones.

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Se recomienda reducir la velocidad y extremar la precaución al atravesar la zona.