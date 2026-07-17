Monóvar inicia los trámites para construir un nuevo colegio Escriptor Canyís

El Ayuntamiento de Monóvar ha dado un paso decisivo para desbloquear la situación del colegio Escriptor Canyís. El pleno ha aprobado dos acuerdos que permiten iniciar el procedimiento administrativo para construir un nuevo centro en una ubicación distinta a la prevista inicialmente, concretamente en el espacio de Les Moreres.

Por un lado, la corporación ha dado cuenta del Decreto 1649/2026, relativo a la renuncia a las obras previstas en el actual centro educativo. Además, ha aprobado la renuncia a la delegación de competencias concedida al Ayuntamiento para ejecutar la actuación dentro del Plan Edificant.

Estas decisiones son el resultado de varios meses de reuniones, estudios técnicos y coordinación entre el Ayuntamiento, la Conselleria de Educación, la dirección del centro, la Asociación de Familias de Alumnado (AFA) y el personal técnico de las distintas administraciones implicadas.

Problemas en el subsuelo

El proceso comenzó en diciembre de 2025, cuando se comunicaron los problemas detectados en el subsuelo de la parcela del actual colegio. A partir de ese momento se celebraron las primeras reuniones con la dirección del centro y la AFA, acordándose esperar al informe encargado a la Universidad de Alicante antes de tomar una decisión definitiva.

Una vez recibidos tanto el informe de la Universidad de Alicante como el elaborado por la dirección facultativa de la obra, en febrero se celebró una reunión entre responsables de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, la Dirección Territorial y personal técnico del Ayuntamiento y de la Generalitat.

Acceso cortado al colegio desde hace años por las obras de reforma que llevan paralizadas desde 2023 / J. A. Rico

Tras analizar toda la documentación técnica, las administraciones concluyeron que la opción más adecuada era desistir del proyecto previsto en la parcela actual y centrar los esfuerzos en la construcción de un nuevo centro educativo en otro emplazamiento que reuniera todas las garantías técnicas y normativas.

Posteriormente, ene junio, tuvo lugar una nueva reunión con responsables de la conselleria, en la que también participaron la directora del colegio Escriptor Canyís y el presidente de la AFA. En ese encuentro se definió la hoja de ruta: renunciar a la licitación de las obras y a la actual delegación de competencias del Plan Edificant, remitir el estudio sobre la previsión de la evolución educativa del municipio y concretar una nueva parcela para el futuro colegio.

Les Moreres

El Ayuntamiento ya ha remitido a la Conselleria de Educación el documento preliminar necesario para valorar el programa del nuevo centro. Este estudio servirá para determinar las dimensiones, las características y las necesidades que deberá cubrir el futuro colegio Escriptor Canyís.

En cuanto a la ubicación, la propuesta municipal es construir el nuevo colegio en el espacio de Les Moreres. Esta alternativa ya ha sido trasladada a los representantes de la comunidad educativa y al Consejo Escolar Municipal, órgano encargado, entre otras funciones, de valorar los espacios destinados a nuevas infraestructuras educativas.

El siguiente paso será modificar la catalogación urbanística de estos terrenos, un trámite que el Ayuntamiento espera llevar al pleno municipal durante el mes de septiembre. Una vez completados estos procedimientos, será la Conselleria de Educación la que determine las características definitivas del nuevo colegio y decida si las obras se ejecutan directamente con recursos de la Generalitat o mediante una nueva delegación de competencias dentro del Plan Edificant.

Con la aprobación de estos dos acuerdos plenarios, el Ayuntamiento avanza en los trámites para ofrecer una solución definitiva a la comunidad educativa del colegio Escriptor Canyís y garantizar que el futuro centro se construya en un espacio adecuado, seguro y adaptado a las necesidades del municipio.

Más de seis años de espera

La decisión llega después de más de seis años de retrasos en un proyecto que debía resolver las necesidades del colegio público Escriptor Canyís, donde estudian alrededor de 150 alumnos. El Plan Edificant, impulsado en 2019, contemplaba la ampliación y reforma integral del centro. Sin embargo, problemas estructurales y geológicos, junto con diversas incidencias administrativas, provocaron continuas modificaciones del proyecto, incrementos de costes y nuevos retrasos en su ejecución.

En 2023, tras la paralización de las obras, el alumnado fue trasladado provisionalmente al instituto del municipio. Posteriormente, los estudiantes pasaron al Centro Especializado de Atención a Mayores, unas instalaciones cedidas por la Conselleria de Bienestar Social, donde permanecen desde hace ya dos cursos. La cesión de este espacio, además, debe renovarse anualmente.

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Cuando la comunidad educativa esperaba la reactivación de las obras, a principios de 2026 y apenas dos días antes de la firma de la licitación del modificado del Plan Edificant, la Universidad de Alicante comunicó la existencia de anomalías en el subsuelo de la parcela donde se encuentra el colegio. Tras solicitar los correspondientes informes técnicos y mantener varias reuniones con la Dirección General de Infraestructuras Educativas, las administraciones concluyeron que la única solución viable era renunciar al proyecto previsto en la ubicación actual y plantear la construcción de un nuevo centro educativo en otra parcela del municipio.