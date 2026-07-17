Novelda, sus Moros y Cristianos y la devoción a Santa María Magdalena: Vuelven las Fiestas al municipio

Novelda vuelve a vestirse de gala desde hoy y hasta el 26 de julio para celebrar sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, una de las citas más esperadas del calendario local y una celebración declarada de Interés Turístico Autonómico. Durante estos días, la ciudad se transforma en un gran escenario de música, pólvora, devoción, color y convivencia, pero el sentido de la Festa va mucho más allá de los actos programados.

La celebración une dos grandes tradiciones que forman parte de la identidad noveldense: la devoción a Santa María Magdalena, patrona del municipio, y la fiesta de Moros y Cristianos, con sus comparsas, entradas, embajadas, cargos festeros, kábilas y cuartelillos. El programa oficial de 2026 mantiene esa doble esencia en sus días centrales con actos festivos, religiosos, desfiles, conciertos, verbenas, procesiones, ofrendas y actividades populares.

Cargos 2026

Como antesala de los días grandes, la Gala del Pregón sirvió para presentar a las personas que este año representarán la fiesta. Irene Reolid Paredes, del Sector Centro, y Noa Valero Guijarro, del Barrio La Cruz, han sido proclamadas Reina Mayor e Infantil de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Novelda.

Las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Novelda han logrado consolidarse como una de las grandes expresiones culturales de la provincia. / INFORMACIÓN

Junto a ellas, Natalia Royo Miralles representa este año el cargo de Reina Cristiana y M.ª Magdalena Mira Gómez el de Sultana Mora. El pregón ha corrido a cargo de la profesora universitaria y científica noveldense Magdalena García Irles, mientras que Mauri Bellot y Luis Mira asumen los cargos de embajador moro y embajador cristiano.

La Bajada de la Santa

La Bajada de Santa María Magdalena es uno de los actos más simbólicos de las Fiestas Patronales. La imagen de la patrona desciende desde el Santuario de La Mola hasta Novelda en una romería de fuerte arraigo popular y en un acto colectivo de devoción, memoria y pertenencia.

Durante el recorrido, los noveldenses acompañan a la Santa, la portan, se acercan a ella y le dedican rezos, aplausos y muestras de agradecimiento. La imagen avanza con su tradicional racimo de uvas blancas y negras, un símbolo profundamente ligado a la tierra, a la tradición agrícola y a la identidad del municipio.

Novelda vive sus días grandes entre desfiles, procesiones y actos populares. / INFORMACIÓN

La llegada al Paseo de los Molinos es uno de los momentos más esperados. Allí la reciben vecinos y autoridades antes de iniciar la procesión de entrada en la ciudad. El programa sitúa la llegada de la Santa el lunes 20 de julio, con recepción, procesión de entrada a Novelda y posterior Albà a la Santa en la parroquia de San Pedro, con la tradicional «Serenata a la Patrona», interpretada por el Orfeón Noveldense Solidaridad.

Un origen ligado al castillo de La Mola

La historia de los Moros y Cristianos de Novelda tiene su origen en 1969, cuando se celebró el llamado Día de los Castillos en las inmediaciones del castillo de La Mola. Aquel encuentro fue la semilla de una fiesta que, apenas un año después, empezó a tomar forma con el primer desfile.

En 1970, un grupo de vecinos, inspirado por las fiestas de otras localidades, organizó los primeros actos y, con el paso de los años, los días 21 y 23 de julio quedaron fijados como fechas principales para los desfiles. Esa estructura se ha mantenido hasta hoy: el 21 de julio se celebra la Entrada Cristiana y el 23 de julio, la Entrada Mora, dos de los actos centrales de las fiestas.

A pesar de su juventud en comparación con otras tradiciones más antiguas, los Moros y Cristianos de Novelda han logrado consolidarse como una de las grandes expresiones culturales de la provincia. La fiesta ha crecido en participación, organización, puesta en escena y sentimiento de pertenencia, hasta convertirse en una celebración plenamente integrada en la vida local.

Comparsas que dan vida a la fiesta

Las comparsas son el corazón social de los Moros y Cristianos. No solo desfilan durante los días grandes, sino que mantienen viva la actividad festera durante todo el año. En ellas preparan trajes, boatos, cenas, ensayos y encuentros que sostienen la Festa mucho antes de que llegue julio.

La fiesta queda articulada en torno a siete comparsas: cinco moras y dos cristianas. En el bando moro están Negres Betànics, Árabes Beduinos, Árabes Damasquinos, Árabes Omeyas y Piratas Berberiscos. En el bando cristiano participan Astures y Mozárabes.

Las comparsas mantienen viva la tradición festera de Novelda. / AXEL ALVAREZ

La vida comparsista explica por qué estas fiestas no se reducen a unos días de desfiles. Las kábilas y cuartelillos se convierten en espacios de convivencia, las familias transmiten la tradición de generación en generación y los más pequeños se incorporan desde edades muy tempranas a una celebración que forma parte de la memoria colectiva de Novelda.

Entradas Cristiana y Mora

Los días 21 y 23 de julio son dos de las fechas más esperadas por vecinos y festeros. El martes 21 de julio está prevista la Espectacular Entrada Cristiana, con salida desde Reyes Católicos y recorrido por Virgen de los Desamparados, Colón, Maestro Ramis, María Auxiliadora y Capellán Margall hasta la Glorieta.

El jueves 23 de julio llegará la Majestuosa Entrada Mora, con un recorrido similar y con el protagonismo del bando moro. Sin embargo, conviene aclarar que, aunque se hable de Entrada Cristiana y Entrada Mora, en ambas jornadas desfilan comparsas de los dos bandos. Lo que cambia es el protagonismo simbólico de cada día, no la presencia exclusiva de uno u otro bando.

Las entradas son el gran escaparate visual de la fiesta. Las marchas moras y cristianas, los trajes, las escuadras, los boatos, los cargos festeros y las bandas de música convierten las calles de Novelda en un escenario abierto. Cada bando aporta su estética y su forma de entender la fiesta, en una representación que mezcla historia, espectáculo y emoción colectiva.

Embajadas, música y tradición festera

Las Embajadas Mora y Cristiana forman parte del lenguaje tradicional de los Moros y Cristianos. En ellas se representa simbólicamente el enfrentamiento y el diálogo entre ambos bandos, dentro de una puesta en escena que conecta con el origen histórico y legendario de estas celebraciones.

Las embajadas de este año se celebran el 18 de julio, dentro del arranque de los actos centrales, tras la Entrada de Bandas, el Avís Fester y la interpretación del himno «Festeros de Novelda».

La música tiene un papel esencial en toda la fiesta. Las bandas acompañan entradas, pasacalles, actos oficiales y momentos solemnes, marcando el pulso emocional de la celebración. Las marchas moras, las marchas cristianas y los pasodobles forman parte del paisaje sonoro que Novelda reconoce cada mes de julio.

Procesiones, ofrenda y romería

Junto a los actos festeros, el programa mantiene una intensa dimensión patronal. El 21 de julio se celebra la Santa Misa cantada en honor a Santa María Magdalena; el 22 de julio, día de la patrona, tiene lugar la solemne procesión de Santa María Magdalena; y el 25 de julio se celebra la ofrenda de frutos a la Santa.

La Subida de la Santa se celebrará el 3 de agosto, como es tradición el primer lunes de este mes. No obstante, este año, de forma excepcional, la romería tendrá un carácter simbólico debido al cierre del Santuario, pendiente del inicio de las obras de consolidación.

La comitiva partirá al amanecer, tras la misa de las 6:00 horas, y realizará su recorrido habitual, con las paradas previstas, hasta llegar a la Casa Pinos, desde donde la patrona regresará a la parroquia de San Pedro.