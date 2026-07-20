Un camionero herido tras salirse de la carretera en la CV-840 en Pinoso

Un camionero de 32 años ha resultado herido leve este lunes por la mañana tras sufrir un accidente en la CV-840, a su paso por el término municipal de Pinoso. El siniestro se ha producido en el kilómetro 25 de esta carretera, que conecta la pedanía pinosera de El Rodriguillo con la localidad de Algueña, según la información facilitada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Guardia Civil de Tráfico.

Trasladado al Hospital General de Elda

El aviso del accidente se ha recibido a través del 112 a las 12.05 horas, según ha señalado la Guardia Civil de Tráfico.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo sanitario ha asistido al conductor. Posteriormente, el hombre ha sido trasladado al Hospital General de Elda por policontusiones.

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Un único vehículo implicado

En principio, el único vehículo implicado en el accidente ha sido el camión, una cabeza tractora con semirremolque. El conductor, único ocupante del vehículo, ha resultado herido leve tras salirse de la vía.