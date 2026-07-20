Elda recupera la gestión del Museo Arqueológico y levanta las primera críticas

El Ayuntamiento de Elda ha culminado la remunicipalización del servicio de apertura y atención al público del Museo Arqueológico, que pasa a prestarse a través de la empresa municipal Emudesa, reforzando así la gestión directa del servicio cultural.

Pero esta decisión del gobierno local no cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición. El PP ha reprochado lo que entiende una "falta de planificación" en la gestión y "un parche más que no resuelve los problemas de fondo que arrastra" el patrimonio museístico eldense.

Como consecuencia de la municipalización, se ha procedido a la contratación de dos personas, que serán las encargadas de desarrollar las labores de apertura y atención al público del museo, además de asumir diferentes tareas administrativas vinculadas al funcionamiento diario de la instalación.

El proceso selectivo para cubrir estos puestos se llevó a cabo durante el pasado mes de junio, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, el procedimiento ha permitido la creación de una bolsa de empleo, que facilitará futuras sustituciones o necesidades del servicio.

Duración del contrato

La prestación del servicio tiene una duración inicial de dos años, con la posibilidad de prorrogarse por otros dos años más, lo que permitirá consolidar un modelo de gestión "estable y eficiente".

El concejal de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez Rico, resaltó al dar a conocer la noticia la apuesta por un modelo "que garantiza una atención más cercana, una mayor estabilidad del servicio y una mejor conservación y difusión de nuestro patrimonio histórico".

Nuevo horario de apertura en verano El Museo Arqueológico de Elda adapta desde este mes su horario de apertura con motivo de la temporada estival, ofreciendo un servicio más amplio para facilitar las visitas tanto de la ciudadanía como de quienes eligen la ciudad durante el verano para conocer su patrimonio histórico. El horario de verano establece la apertura de lunes a domingo, de 10:00 a 13:00 horas, mientras que por las tardes abrirá de miércoles a sábado, de 17:00 a 20:00 horas.

Asimismo, la incorporación de dos profesionales permitirá "no solo mejorar la atención" a las personas que visitan el museo, sino también reforzar las tareas administrativas y organizativas necesarias para seguir impulsando la actividad del museo.

Pero el PP, en un comunicado, ha alertado de que el anuncio del Ayuntamiento eldense de prescindir de la empresa privada que gestionaba la atención al público para sustituirla por dos contrataciones "no supone ninguna mejora real para el museo, sino una actuación improvisada que vuelve a demostrar la ausencia de un proyecto serio para nuestros espacios museísticos".

La edil Mª Jesús García ha recordado que el PP ya denunció hace apenas unas semanas la "situación de abandono" que atraviesan los museos de Elda, caracterizada por "la falta de planificación, unas instalaciones desfasadas y una escasa capacidad" de atraer visitantes. "Seguimos teniendo unos museos anclados en el pasado, sin dinamismo, sin una estrategia de modernización y sin un proyecto que los convierta en un verdadero recurso cultural, educativo y turístico para la ciudad", ha señalado.

Profesionales

"La catalogación, conservación, investigación, restauración y divulgación científica del patrimonio requieren profesionales especializados y una dirección técnica estable. Eso es lo que ya existe en otros municipios de nuestro entorno y lo que, desgraciadamente, sigue faltando en Elda por la falta de interés del gobierno municipal", ha afirmado.

El PP también ha mostrado su malestar por la decisión de canalizar estas contrataciones a través de Emudesa, "que atraviesa una profunda crisis de gestión y cuya situación ha quedado en evidencia durante los últimos meses".

A juicio del grupo popular, esta forma de actuar "evidencia que el gobierno de Rubén Alfaro continúa gestionando mediante decisiones improvisadas, sin planificación y sin una estrategia de ciudad que permita aprovechar el potencial cultural y turístico de Elda".

Por ello, reclama al Ayuntamiento que "abandone la política de parches y el uso indiscriminado" de Emudesa para resolver problemas estructurales de la administración municipal y que impulse una planificación "seria" para el Museo Arqueológico mediante la creación de una estructura de personal técnico y cualificado que garantice la correcta conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico.