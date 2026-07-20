Elda reconvierte la sede del Cefire: a los estudiantes no les será indiferente

Más de un millón de euros para crear una moderna sala de estudios 24 horas. El Ayuntamiento de Elda ha anunciadouno de los proyectos estratégicos que considera más relevantes para la ciudad, una infraestructura de gran capacidad y altas prestaciones que, según sostiene, se convertirá en una de las instalaciones de este tipo más modernas de toda la Comunidad Valenciana.

Enmarcado en el plan "Elda parte de ti", cuenta con un presupuesto total de 1.290.894 euros, y permitirá transformar completamente el local de titularidad municipal situado en los bajos del edificio San Cristóbal, en la calle San Crispín.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y la ingeniera del mismo departamento, María Abad, ha presentado este lunes la iniciativa.

Se trata de un inmueble de 760,50 metros cuadrados y tres fachadas perpendiculares que aportarán una gran luminosidad al espacio.

«Presentamos un proyecto estratégico de presente y futuro para Elda. Con esta actuación atendemos una reivindicación histórica que hasta la fecha se ha visto cubierta parcialmente con la sala del Centro Cívico y Juvenil. Este proyecto demuestra nuestra apuesta rotunda por la educación pública», ha destacado Alfaro.

Recreación de la fachada de la sala de estudio de Elda / INFORMACIÓN

Durante la presentación, el alcalde ha recordado asimismo la significación del espacio elegido, "pues albergó las instalaciones del Cefire de Elda hasta que la Conselleria de Educación decidió su cierre en su política de recortes, causando un gran perjuicio al profesorado de toda la comarca. Ahora, el gobierno local rediseñará por completo el espacio para ponerlo al servicio de los estudiantes de la ciudad".

Periodo de ejecución

Tras la aprobación de este proyecto por la Junta de Gobierno Local, se ha iniciado el proceso de licitación de las obras, cuya tramitación administrativa se prolongará durante unos cuatro meses. Una vez adjudicados e iniciados los trabajos, el plazo de ejecución de las obras será de seis meses.

La gran novedad de este centro es su polivalencia e innovación tecnológica. Con una capacidad total máxima para 218 usuarios, destacan especialmente las 80 plazas de la gran sala de estudio y las 68 plazas del salón de actos.

Además, el centro dispondrá de acceso adaptado universal, zona de recepción, espacios de trabajo colectivo con aislamiento acústico, boxes independientes acristalados para tareas en equipo y una sala polivalente.

La intervención incluye una remodelación integral con desmontaje y demolición completa de tabiques interiores, falsos techos, carpinterías y antiguas redes para disponer de una planta limpia sobre la que construir un centro de vanguardia, eficiente, confortable y seguro.

Presentación del proyecto de la sala de estudio de Elda / INFORMACIÓN

El proyecto incluye la renovación total de las redes de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, saneamiento y un avanzado sistema de climatización y ventilación que garantizará la máxima calidad del aire las 24 horas del día.

En la construcción se utilizarán mamparas de vidrio con un alto aislamiento térmico y acústico, solado nuevo, falso techo de lamas mecanizadas descolgadas y una fachada acristalada de alta eficiencia energética.

Entorno urbano

Además, ha añadido el alcalde, la intervención repercutirá de forma directa en la mejora del entorno urbano mediante la reforma integral de la plaza anexa en la calle San Crispín, de 220 metros cuadrados. En ella se renovarán los pavimentos, la escalera, se instalará mobiliario urbano de obra, iluminación exterior y una nueva rampa accesible para garantizar la máxima seguridad e integración en el barrio.

El regidor eldense ha finalizado recordando que con este proyecto, el gobierno local "vuelve a demostrar su compromiso con la modernización de las infraestructuras públicas, haciéndolas más amables, sostenibles y adaptadas a las nuevas tecnologías, situando de forma firme a los estudiantes de Elda en el centro de las políticas municipales".