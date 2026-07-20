El mercado de Monóvar, no solo para comprar: también se puede teletrabajar

Teletrabajo en el mercado municipal de Monóvar. El edificio municipal cuenta desde esta semana con un coffee work, una iniciativa con la que amplía los servicios y los adapta a las nuevas necesidades de la ciudadanía.

El nuevo espacio ha sido diseñado para que cualquier persona que necesite un lugar tranquilo y cómodo donde desarrollar su actividad profesional pueda hacerlo con todas las comodidades. Para ello, se ha habilitado una zona de trabajo equipada con mesas preparadas para el uso de dispositivos electrónicos, conexión wifi gratuita y una zona de cafetería que permitirá combinar el trabajo con momentos de descanso.

El horario de utilización del espacio es los lunes, de 7 a 14 horas, los miércoles y jueves de 7:30 a 14 horas y los viernes y sábados de 7 a 14:30 horas.

Detalle de una de las mesas / INFORMACIÓN

La concejala de Mercado y Comercio, M. Amparo Maestre, ha destacado que esta actuación supone "un paso más" en la transformación del mercado municipal en un espacio "moderno, dinámico y abierto a nuevos usos, sin perder su esencia como punto de encuentro y de comercio de proximidad".

Más actividad

Maestre ha señalado que cada vez son más las personas que trabajan de forma flexible o teletrabajan y necesitan espacios adecuados para desarrollar su actividad. "Con este coffee work ofrecemos una alternativa cómoda, accesible y gratuita, al tiempo que contribuimos a generar más movimiento y actividad en el mercado, beneficiando también a los establecimientos que desarrollan aquí su actividad", ha añadido.

La edil ha subrayado la apuesta para que el mercado sea un lugar vivo durante toda la semana, donde además de realizar las compras habituales también se puedan desarrollar nuevas experiencias y servicios "que lo conviertan en un espacio de referencia para la ciudadanía".

Los concejales de Mercado y Comercio y de Servicios de Monóvar, en el nuevo espacio / INFORMACIÓN

La apertura del coffee work coincide, además, con la finalización de las obras de adecuación de esta zona del mercado municipal, unos trabajos que han permitido recuperar un espacio que presentaba un importante deterioro, renovando completamente sus instalaciones y preparándolo para albergar nuevas actividades en los próximos meses.

Actividades

Entre los usos previstos para este nuevo espacio figuran la organización de acciones formativas, catas de productos, talleres de cocina, jornadas gastronómicas y otras actividades vinculadas a la promoción del comercio local, la alimentación y los productos de proximidad.

La iniciativa coordinada de las concejalías de Mercado y Comercio y de Servicios ha sido "fundamental", inciden, para desarrollar las obras con mayor agilidad "y conseguir un resultado que permitirá seguir ampliando la actividad del Mercado Municipal durante los próximos años".

El Ayuntamiento de Monóvar resalta que las inversiones realizadas para llevar a cabo esta actuación están pendientes de ser compensadas a través de las subvenciones solicitadas a la Conselleria competente en materia de Comercio, unas ayudas destinadas a la modernización y mejora de los mercados municipales.