¿Qué hace el alcalde de Villena en Jordania en un encuentro internacional?

El Ayuntamiento de Villena participa esta semana en el International Training Camp del proyecto europeo Closer (Connecting LOcal proximity networks, Sustaining participatory govERnance), un encuentro internacional que reúne en Ammán (Jordania) a representantes de administraciones públicas, universidades, organizaciones sociales y personas expertas en participación ciudadana de seis países mediterráneos.

El proyecto Closer tiene como objetivo fortalecer la gobernanza participativa en la región mediterránea mediante la creación de redes locales de proximidad, fomentando una mayor implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y promoviendo modelos de administración más abiertos, inclusivos y eficaces. En el proyecto participan entidades de España, Italia, Grecia, Jordania, Palestina y Líbano, que comparten experiencias y buenas prácticas para afrontar retos comunes desde la cooperación internacional.

Durante las cinco jornadas de trabajo, las personas participantes abordan cuestiones como la participación ciudadana, la innovación democrática, la inclusión de jóvenes y colectivos vulnerables, la igualdad de género en los procesos participativos, la cocreación de políticas públicas y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las administraciones locales.

Intercambio

Asimismo, el programa contempla talleres prácticos, sesiones de intercambio de experiencias, mesas redondas y reuniones de planificación estratégica del proyecto. También está prevista la puesta en marcha de la Red Transfronteriza CLOSER, concebida como una plataforma estable de colaboración, aprendizaje entre iguales, diálogo sobre políticas públicas e intercambio de conocimiento entre los socios y agentes participantes.

La representación de Villena, que encabeza el alcalde, Fulgencio Cerdán, forma parte de la delegación española integrada en Closer, una iniciativa financiada por el programa europeo Interreg Next Med, en la que participa la Universidad de Alicante como socio del consorcio internacional y el Ayuntamiento como entidad colaboradora en el desarrollo de las acciones piloto.

El alcalde, en el centro, en una de la reuniones / INFORMACIÓN

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro es el intercambio directo de metodologías y experiencias entre municipios y organizaciones de distintos países mediterráneos. Este trabajo permitirá identificar herramientas y buenas prácticas que puedan adaptarse posteriormente a la realidad local de Villena para reforzar la participación ciudadana y mejorar la calidad de las políticas públicas municipales.

Lecciones

"La participación de Villena en este encuentro nos permite aprender de experiencias que ya están dando buenos resultados en otros territorios y aportar nuestra propia visión sobre cómo construir una administración más cercana a la ciudadanía", ha señalado Cerdán.

El embajador de España en Jordania y el alcalde, en la recepción en la embajada / INFORMACIÓN

El embajador de España en Jordania, José Luis Pardo, y el jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en la Embajada, Víctor Suanzes, han recibido este martes en la sede diplomática española en Amán a la delegación institucional de Villena.

Pardo ha señalado al Ayuntamiento y a la Universidad de Alicante como referentes en la aplicación de buenas prácticas en este ámbito y agradecido su implicación en el proyecto europeo.