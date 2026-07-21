De solar vacío y sin uso durante años a proyecto de vivienda asequible en Petrer

El Ayuntamiento de Petrer ha cambiado la calificación urbanística de un solar municipal situado en la Plaza de las Almas, hasta ahora destinado a zona verde, para permitir que pueda acoger en el futuro vivienda de carácter público o protegido.

De este modo, avanza en su estrategia para favorecer la creación de nueva vivienda a precios asequibles y, al mismo tiempo, continuar revitalizando el centro histórico de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, David Morcillo, ha subrayado que se trata de una parcela de titularidad municipal que llevaba años sin ningún tipo de uso y para la que el Ayuntamiento ha querido buscar una alternativa que permita aprovechar su potencial.

"Tenemos claro que un solar vacío que permanece durante años sin ningún uso no beneficia a nadie. Por eso estamos revisando los terrenos municipales que tenemos disponibles para buscar fórmulas que permitan ponerlos al servicio de las necesidades actuales de Petrer, y ahora mismo una de las principales es la vivienda", ha explicado Morcillo.

Bajos del inmueble

Por las características urbanísticas de la parcela podría desarrollarse un edificio de aproximadamente tres alturas y en torno a seis viviendas, además de reservar los bajos para posibles usos administrativos o servicios públicos.

Morcillo ha querido precisar que esta modificación no significa que la construcción vaya a comenzar de manera inmediata, sino que supone un "primer paso imprescindible" para desbloquear urbanísticamente el solar y permitir que pueda entrar en el circuito de suelo susceptible de destinarse a vivienda pública.

"A partir de ahora este solar tiene posibilidades que antes no tenía. Podría desarrollarse directamente desde el Ayuntamiento o a través de programas de otras administraciones, como la Generalitat o el Gobierno de España. Lo importante es que ya disponemos de un suelo que podemos poner sobre la mesa para impulsar vivienda protegida y facilitar que las personas puedan vivir aquí en condiciones asequibles", ha añadido.

La iniciativa de la Plaza de las Almas se incorpora a una política municipal que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace varios años para recuperar población, rehabilitar viviendas y devolver actividad al centro histórico.

Ayudas

Desde la puesta en marcha en 2021 de las ayudas municipales para la adquisición, construcción y rehabilitación de viviendas, más de 65 familias se han beneficiado ya de estas subvenciones, con una inversión municipal acumulada cercana a los 800.000 euros.

En 2026, el Ayuntamiento ha convocado por sexto año consecutivo este programa, que se ha convertido en una de las principales herramientas municipales para facilitar nuevos proyectos de vida en esta zona de Petrer.