Elda recupera su refugio antiaéreo como espacio visitable

El refugio antiaéreo de la Plaza de Arriba de Elda ya está preparado para recibir visitas. El Ayuntamiento ha presentado este miércoles la finalización del proyecto de rehabilitación y musealización de este espacio subterráneo, que permitirá a vecinos y visitantes conocer el papel que desempeñó durante la Guerra Civil a través de un recorrido interpretativo con recursos interactivos, paneles informativos y material histórico. Además, se trata de uno de los más grandes de la comarca.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, han recorrido las galerías para dar a conocer el resultado de una actuación que ha combinado la conservación del refugio con su adecuación como espacio expositivo.

Se han instalado paneles informativos, esquemas técnicos, imágenes históricas y material gráfico de apoyo que explican el contexto histórico. / jesús cruces

Los trabajos han incluido la limpieza especializada del interior, el saneamiento de los muros de mampostería y de las bóvedas, el tratamiento de las humedades y la consolidación estructural de las galerías. Además, se han mejorado los accesos desde la Plaza de Arriba y se ha acondicionado el pavimento para facilitar el recorrido y garantizar la seguridad de los visitantes. Cabe recordar que las obras de rehabilitación del espacio culminaron hace tres años.

La intervención también ha incorporado un discurso museográfico con paneles didácticos, esquemas técnicos, fotografías históricas y material gráfico que explica tanto el contexto histórico como las características arquitectónicas del refugio y la vida cotidiana de la población durante el conflicto. El recorrido se completa con recursos interactivos y elementos de sonorización para ofrecer una experiencia divulgativa.

Visitas

Hay que recordar que el refugio es una enorme galería situada a unos 12 metros de profundidad, con unos 400 metros de longitud. Cuenta con un corredor principal que se dirige hacia la iglesia de Santa Ana y se bifurca después hacia la Plaza de la Constitución. Igualmente, se espera que sea a partir del mes de septiembre cuando comiencen las visitas al espacio.

Durante la presentación, Rubén Alfaro destacó que la actuación "permite preservar una infraestructura de gran valor patrimonial y convertirla en un centro de interpretación que dignifica la memoria de la ciudad y fomenta los valores de la paz y la convivencia".

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El alcalde enmarcó esta actuación dentro de la estrategia municipal de recuperación del casco histórico y aseguró que la apertura del refugio contribuirá a reforzar la oferta cultural y turística del centro de Elda al incorporar este enclave al patrimonio visitable de la ciudad.