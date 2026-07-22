La Generalitat impulsará una investigación para obtener variedades autóctonas de uva del Vinalopó sin semilla

La Generalitat impulsará una nueva línea de investigación para desarrollar variedades autóctonas de uva de mesa del Vinalopó sin semilla con el objetivo de adaptar la producción a las nuevas demandas del mercado y reforzar la competitividad del sector. Así lo anunció este miércoles la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Mari Àngels Ramón-Llin, durante una visita institucional al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. La iniciativa parte de una enmienda presentada por Vox a los presupuestos autonómicos.

La directora general, acompañada por la subdirectora del área, participó en una jornada organizada por el Consejo Regulador para conocer de primera mano el proceso de embolsado, una técnica artesanal que constituye la seña de identidad de esta denominación de origen. La visita se enmarca en el respaldo de la Generalitat a un cultivo que Ramón-Llin definió como parte de la cultura, la historia y la tradición de la provincia de Alicante.

Durante su intervención, la responsable autonómica explicó que los presupuestos de la Generalitat incorporan una línea específica dentro del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para estudiar y desarrollar variedades autóctonas sin semilla. Según señaló, el objetivo es ofrecer al sector herramientas para responder a la creciente demanda de este tipo de uva sin perder la identidad de las variedades tradicionales del Vinalopó.

Proceso de embolsado de la uva del Vinalopó. / AXEL ALVAREZ

Ramón-Llin reconoció que el mercado está evolucionando hacia un mayor consumo de uva sin semilla y defendió que la investigación permitirá a los productores adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores sin renunciar a la calidad. En este sentido, subrayó que la finalidad es contribuir a que los agricultores mantengan la rentabilidad de sus explotaciones en un contexto cada vez más complejo.

Embolsado

La directora general también puso en valor el trabajo que supone el embolsado de la uva, un proceso completamente manual que calificó de "único" y "espectacular", al tiempo que recordó las dificultades que afronta el sector, como la escasez de mano de obra, el aumento de los costes de producción y la necesidad de garantizar recursos hídricos para la agricultura alicantina.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador, José Enrique Sánchez, aseguró que la campaña presenta por el momento una buena calidad y una producción dentro de la normalidad, después de que las condiciones meteorológicas hayan acompañado durante las primeras fases del cultivo.

Un trabajador embolsa un racimo. / Jose Navarro

Sánchez explicó que la comercialización de la uva amparada por la Denominación de Origen comenzará a partir de la segunda quincena de agosto con las primeras variedades, mientras que las más tardías, como el Aledo, llegarán a la campaña navideña. Además, defendió el valor diferencial de la uva embolsada frente al auge de la uva sin semilla, al considerar que las variedades tradicionales destacan por su sabor.

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No obstante, valoró positivamente el anuncio realizado por la Generalitat al entender que la investigación en nuevas variedades autóctonas sin semilla puede ayudar al sector a responder a las exigencias del mercado y contribuir a asegurar el futuro de un cultivo emblemático del Medio Vinalopó.