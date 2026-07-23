Detenido en Aspe por cometer tres robos en la misma zona en una hora

La Guardia Civil ha detenido en Aspe a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y dos delitos de robo con fuerza en grado de tentativa, todos ellos cometidos en un corto espacio de tiempo y en una misma zona del municipio.

La investigación, desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Aspe, se inició tras la denuncia de tres hechos delictivos ocurridos de madrugada en el intervalo de una hora. En dos de los casos, el ahora detenido intentó robar en sendos establecimientos. Para ello accedió a las instalaciones y causó diversos daños con la intención de apoderarse del dinero, aunque finalmente no logró consumar ninguno de los robos.

El tercer suceso se produjo a primera hora de la mañana, cuando una empleada acudía a abrir un establecimiento. El presunto autor la sorprendió con el rostro parcialmente oculto y la amenazó con un cuchillo para exigirle el dinero de la caja registradora. Tras apoderarse de una pequeña cantidad de dinero, huyó del lugar.

Conocido

Las pesquisas, apoyadas en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y de la información recabada durante la investigación, permitieron identificar al presunto responsable, un hombre de 54 años conocido por hechos similares.

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Una vez identificado, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda que culminó con su localización y detención en Aspe. El arrestado fue puesto a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, que decretó su ingreso en prisión.