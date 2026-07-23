Elda exige a Educación una obra urgente para garantizar el comedor del colegio Santo Negro

El Ayuntamiento de Elda ha solicitado a la Conselleria de Educación que ejecute "con la mayor brevedad posible" las obras necesarias para regularizar y autorizar el comedor escolar del colegio Santo Negro. El equipo de gobierno sostiene que se trata de una actuación que corresponde asumir a la administración autonómica al implicar una reforma estructural del edificio.

La concejala de Educación, María Gisbert, y el portavoz del grupo municipal socialista, Fernando Gómez, han explicado este jueves que la conselleria ha comunicado al centro la necesidad de subsanar un problema relacionado con la evacuación para poder seguir prestando el servicio de comedor en las mismas condiciones que hasta ahora.

Según el informe emitido hace aproximadamente un mes por la Unidad Técnica de Construcciones de la Conselleria de Educación, el comedor necesita la apertura de una segunda puerta de salida para cumplir con las condiciones exigidas en materia de recorrido de evacuación y aforo en función del número de comensales por turno.

Gisbert ha señalado que la actuación requerida "presenta una naturaleza de adecuación y reforma del edificio", por lo que excede de las labores ordinarias de mantenimiento y conservación que corresponden al Ayuntamiento.

Ante esta situación, el Consistorio ha remitido un escrito a la conselleria en el que le insta a realizar las gestiones y ejecutar las obras necesarias para abrir esa segunda salida de emergencia, con el objetivo de corregir la deficiencia técnica detectada y garantizar tanto la seguridad como la continuidad del servicio de comedor.

Afectación

Desde el Ayuntamiento advierten de que, si la obra no se lleva a cabo, el aforo del comedor quedará limitado a un máximo de 50 comensales por turno. Esta restricción, según el gobierno local, dificultaría la organización del centro y la conciliación familiar, ya que la demanda actual supera esa capacidad y podría afectar a unas 60 familias.

Por su parte, Fernando Gómez ha criticado que sea la propia conselleria la que detecte la necesidad de la actuación sin ejecutarla. "En lugar de informar al centro de lo que debe hacer, debería acometer directamente la obra", ha afirmado.

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El portavoz socialista ha enmarcado este caso en las políticas educativas del Consell y ha asegurado que se suma a otras decisiones que, a su juicio, perjudican a la enseñanza pública en Elda, como la reducción de la oferta de Formación Profesional, la eliminación del francés en el IES Padre Manjón, el cierre del CEFIRE o la paralización del Plan Edificant. Gómez ha sostenido que el objetivo del PP y Vox es "debilitar la educación pública", una situación ante la que considera necesario "alzar la voz".