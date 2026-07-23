El bochornoso jueves acaba con reventones térmicos, lluvia... e incluso granizo en la provincia de Alicante

La complicada situación que vive este jueves la provincia ha venido acompañada ya de varios reventones térmicos, precipitaciones y algo de granizo. Según ha informado el Laboratorio de Climatología de la UA, la Aemet y el Proyecto Mastral, se han reportado fenómeno de este tipo en La Romana, Aspe, Torrevieja, Santa Pola y en la isla de Tabarca, aunque por ahora no han trascendido si han causado daños relevantes.

Además, se están registrando lluvias en muchos puntos, por ahora poco relevantes, e incluso granizo de pequeño tamaño en la Vall de Guadalest, y rachas de viento fuertes.

Así, en La Romana se ha producido la caída de alguna rama, mientras que en Aspe también se han registrado rachas de viento muy fuertes de repente. Y en Torrevieja se ha informado de otro, con rachas muy fuertes de viento y una notable subida de las temperaturas que han vuelto a los 40 grados en la zona de la urbanización San Luis.

Del mismo modo en la isla de Tabarca también se ha notificado este fenómeno, con rachas de más de 90 km/h. Y también en Santa Pola y es posible que en Castalla.

Esta semana ya se registró uno en Elda-Petrer y la pasada semana en Alcoy.

Desde el Laboratorio de Climatología han recordado que los "reventones son fenómenos peligrosos. Llegan de forma súbita y pueden derribar objetos. También en el mar son problemáticos para las embarcaciones".

Y han apuntado que "crecen tormentas en el interior del sureste, que están dejando algunos chubascos, vendavales y algunos reventones, con rachas que localmente se acercan a los 100 km/h. En las próximas horas afectarán a nuestras comarcas".

Del mismo modo hasta las 19:00 se han recogido 15 litros por metro cuadrado en Benifato, 14,2 en Confrides y 6 en La Torre de les Maçanes y Orihuela, según la red de estaciones de Avamet.

Además, en Beniardà, en la Vall de Guadalest, una tormenta ha dejado granizo de pequeño tamaño, situación que se ha repetido en otros pueblos cercanos.