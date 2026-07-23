PP y Vox tumban las propuestas del PSPV para reforzar la sanidad, la educación y el deporte en Elda

El PP y Vox han rechazado en Las Cortes todas las enmiendas presentadas por el PSPV-PSOE al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026 destinadas a incrementar las inversiones en Elda y el Medio Vinalopó. Los socialistas habían planteado un paquete de propuestas para reforzar infraestructuras, servicios públicos y proyectos de desarrollo económico y cultural, pero ninguna de ellas salió adelante durante la votación del pleno autonómico.

En el caso de Elda, el Grupo Socialista registró 29 enmiendas centradas en ocho áreas estratégicas de la ciudad, de las que 13 contaban con dotación económica, por un importe superior a los 4,5 millones de euros.

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Elda, Fernando Gómez, aseguró que las iniciativas respondían a "necesidades reales planteadas por la ciudadanía, los colectivos sociales, deportivos y culturales, así como por el propio Ayuntamiento". A su juicio, el rechazo del PP y Vox supone "dar la espalda a la ciudad en lugar de mejorar unos presupuestos claramente insuficientes".

Entre las propuestas rechazadas figura la financiación del proyecto eléctrico del estadio Nuevo Pepico Amat, para el que el PSPV reclamaba una inversión de 1,63 millones de euros. También proponía la cesión de la antigua Casa de la Juventud a la Federación Española de Boxeo para convertirla en un Centro de Alto Rendimiento, además de ayudas económicas al Club Balonmano Femenino Elda Prestigio y al Club Deportivo Eldense.

En materia sanitaria, los socialistas solicitaban una partida de 200.000 euros para reformar centros de Atención Primaria del Departamento de Salud de Elda. En educación, las enmiendas contemplaban actuaciones para reponer el primer ciclo del colegio Santa Infancia, rehabilitar el CEIP Virgen de la Salud, ejecutar mejoras en el IES La Melva y el CEIP Santo Negro, recuperar el CEFIRE de Elda e impulsar planes de climatización y de instalación de placas fotovoltaicas en los centros educativos.

Otra de las iniciativas rechazadas era el inicio del proyecto para construir una nueva sede judicial en Elda, con una dotación inicial de 200.000 euros. Además, el PSPV planteaba aumentar en 500.000 euros la financiación del Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (Inescop) a través del IVACE+i, ampliar y mejorar las áreas industriales y reforzar la Formación Profesional Dual pública vinculada a los sectores industriales.

Las enmiendas también incluían una ayuda de 45.000 euros para impulsar las Fiestas de Moros y Cristianos como recurso turístico y medidas para fomentar el uso del transporte público, especialmente entre la población joven.

Cultura y patrimonio

El patrimonio histórico y cultural concentraba otra parte importante de las propuestas. Los socialistas reclamaban 300.000 euros para la recuperación y puesta en valor del embalse de Elda y el río Vinalopó, 500.000 euros para rehabilitar el antiguo Hospital de Pobres, 100.000 euros para crear un parque cultural en el yacimiento de El Monastil y otros 300.000 euros para ampliar y modernizar el Museo del Calzado, además de 100.000 euros destinados a renovar su museografía. A ello se sumaban la redacción del Plan Director del Castillo de Elda y convenios plurianuales para desarrollar proyectos turísticos como la Ruta de los Castillos del Vinalopó, la Ruta del Patrimonio Industrial, la Ruta de Arqueoturismo y la Ruta Cultural "Tierra de Acogida". Además de las iniciativas específicas para Elda, el PSPV presentó otras 42 enmiendas de ámbito comarcal dirigidas al conjunto del Medio Vinalopó.

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La diputada socialista en Las Cortes, Rosario Navalón, criticó que "el voto en contra del PP y Vox demuestra que el Consell vuelve a dejar fuera de sus prioridades a Elda y al Medio Vinalopó". Según afirmó, se han rechazado "propuestas útiles, viables y necesarias que mejoraban la calidad de vida de los vecinos, reforzaban los servicios públicos y apoyaban el desarrollo económico de la comarca". Navalón aseguró que el PSPV continuará defendiendo en Las Cortes las inversiones para Elda y el Medio Vinalopó con el objetivo de que puedan incorporarse a futuros presupuestos de la Generalitat.