Dos jóvenes resultan heridos al chocar un camión contra un puente en la A-31 en Sax

Dos jóvenes de 21 y 23 años han resultado heridos este viernes después de que el camión de pequeñas dimensiones en el que viajaban se saliera de la calzada y acabara empotrado contra la base de un puente en la autovía A-31, a su paso por el término municipal de Sax y en sentido Alicante. Según ha podido saber este diario, ambos fueron trasladados al servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Elda con policontusiones y un esguince cervical.

El accidente se produjo sobre las 15:30 horas por causas que todavía se desconocen. Tras abandonar la calzada, el vehículo terminó bajo la infraestructura después de impactar contra uno de sus elementos de apoyo.

Los bomberos y el SAMU en el lugar del accidente. / INFORMACIÓN

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, una unidad del SAMU y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de la regulación de la circulación y de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.