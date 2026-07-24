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ACCIDENTE

Dos jóvenes resultan heridos al chocar un camión contra un puente en la A-31 en Sax

Bomberos, una unidad del SAMU y la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar del accidente, ocurrido en sentido Alicante

El camión accidentado.

El camión accidentado. / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

Dos jóvenes de 21 y 23 años han resultado heridos este viernes después de que el camión de pequeñas dimensiones en el que viajaban se saliera de la calzada y acabara empotrado contra la base de un puente en la autovía A-31, a su paso por el término municipal de Sax y en sentido Alicante. Según ha podido saber este diario, ambos fueron trasladados al servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Elda con policontusiones y un esguince cervical.

El accidente se produjo sobre las 15:30 horas por causas que todavía se desconocen. Tras abandonar la calzada, el vehículo terminó bajo la infraestructura después de impactar contra uno de sus elementos de apoyo.

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