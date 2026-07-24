ACCIDENTE
Dos jóvenes resultan heridos al chocar un camión contra un puente en la A-31 en Sax
Bomberos, una unidad del SAMU y la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar del accidente, ocurrido en sentido Alicante
Dos jóvenes de 21 y 23 años han resultado heridos este viernes después de que el camión de pequeñas dimensiones en el que viajaban se saliera de la calzada y acabara empotrado contra la base de un puente en la autovía A-31, a su paso por el término municipal de Sax y en sentido Alicante. Según ha podido saber este diario, ambos fueron trasladados al servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Elda con policontusiones y un esguince cervical.
El accidente se produjo sobre las 15:30 horas por causas que todavía se desconocen. Tras abandonar la calzada, el vehículo terminó bajo la infraestructura después de impactar contra uno de sus elementos de apoyo.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, una unidad del SAMU y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de la regulación de la circulación y de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.
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