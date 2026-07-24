El Colegio de la Abogacía de Alicante presenta su futura sede en Villena con el objetivo de abrir en enero

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) ha presentado este viernes el proyecto de su futura nueva sede en Villena, unas instalaciones que se ubicarán junto al Palacio de Justicia y cuyo objetivo de apertura se ha previsto para enero, una vez concluyan las obras y se completen los trámites internos de aprobación.

El nuevo espacio está situado a escasos metros de las actuales dependencias del colegio y supone, según la institución, una apuesta por reforzar la atención a los profesionales de la abogacía y mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía en este partido judicial.

Durante la presentación, el decano del Icali, Ignacio Gally, destacó que la adquisición del inmueble es el resultado del trabajo desarrollado en los últimos años para dotar a Villena de unas instalaciones propias adaptadas a las necesidades actuales de la profesión: "Hemos logrado adquirir un local en una ubicación inmejorable, contigua a los juzgados de Villena, que permitirá ofrecer mejores servicios a nuestros compañeros y compañeras y proporcionar una atención más cercana, accesible y eficiente a la ciudadanía. Es una inversión de futuro para la abogacía de este Partido Judicial", afirmó.

El proyecto contempla la creación de espacios más funcionales y accesibles para el desarrollo de la actividad colegial, con zonas destinadas a la atención profesional, reuniones de trabajo, acciones formativas y prestación de servicios a los colegiados.

Reforma

No obstante, la iniciativa aún deberá superar los trámites previstos en la normativa colegial. En concreto, el proyecto de reforma y adecuación del local tendrá que ser aprobado primero por la Junta de Gobierno del Icali y, posteriormente, por la Asamblea de colegiados antes de que puedan iniciarse las obras de manera definitiva.

Por su parte, el delegado del Icali en Villena, Ramón García, puso en valor la importancia de disponer de unas instalaciones adaptadas a las demandas actuales de la profesión y agradeció el esfuerzo realizado por el colegio para sacar adelante el proyecto.

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Si se cumplen los plazos previstos y se ejecutan las obras de adecuación, el colegio confía en que las nuevas dependencias puedan entrar en funcionamiento a principios de 2027, convirtiéndose en un espacio de referencia para la abogacía de Villena y su entorno. Con esta actuación, el Icali pretende modernizar sus infraestructuras, fortalecer los servicios que presta a los colegiados y mejorar la atención que ofrece a la ciudadanía en el Partido Judicial de Villena.