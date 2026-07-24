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Elda salda su deuda con Pedrito Rico con una escultura en la Plaza Mayor

El homenaje reúne a la familia del artista y recuerda la trayectoria de uno de los eldenses más universales con una obra en bronce de Carlos Martínez

Pedrito Rico ya tiene su estatua en Elda.

Pedrito Rico ya tiene su estatua en Elda. / JESÚS CRUCES

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Elda ha rendido este jueves un emotivo homenaje a Pedrito Rico con la inauguración de una escultura en su honor en la Plaza Mayor. La ciudad reconoce así la trayectoria de uno de sus artistas más internacionales con una obra de bronce realizada por el escultor eldense Carlos Martínez.

El acto, presidido por el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, ha contado con la presencia de familiares directos del cantante y actor, entre ellos su hermana, Soledad Rico, y sus sobrinos Alejandro, Carlos y Luis.

La ceremonia ha comenzado con la actuación de la cantante eldense Alba Ed-Dounia, que ha interpretado La nave del olvido. Tras el descubrimiento de la escultura, Carlos Martínez ha explicado el proceso de creación de la obra. Posteriormente ha intervenido Alejandro González, sobrino del artista, antes de cerrar el acto el alcalde.

Durante su discurso, Rubén Alfaro ha destacado la figura de Pedrito Rico como "un artista que con su voz hizo historia" y ha afirmado que "Elda se rinde ante el arte de uno de sus hijos más universales, más queridos y más geniales". Además, ha agradecido a la familia del cantante su implicación en todos los homenajes dedicados al artista.

Una ubicación especial

El alcalde también ha subrayado el simbolismo del emplazamiento elegido para la escultura, situada junto a la calle que lleva el nombre de Pedrito Rico desde 1988 y a escasos metros de la antigua carnicería de sus padres, en la actual calle Barberán y Collar. "Fue allí, siendo un niño, donde empezó todo", ha recordado.

Alfaro ha resaltado que el cantante "llevó el nombre de Elda por todo el mundo" sin olvidar nunca sus orígenes y ha asegurado que, con esta escultura, "todos pagamos la deuda que teníamos con Pedrito Rico".

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El homenaje ha concluido con la fotografía oficial junto a la escultura y una segunda actuación de Alba Ed-Dounia, que ha interpretado Yo soy de Elda, señores, uno de los temas más populares del artista, conocido durante décadas como "El Ángel de España".

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