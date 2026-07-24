Petrer abre una ventana a hace 4.000 años con la investigación del poblado de Mirabuenos

El yacimiento de Mirabuenos, en Petrer, comienza a revelar los primeros secretos de una comunidad que habitó el actual término municipal hace cerca de 4.000 años. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio y del Museo Dámaso Navarro, ha puesto en marcha las primeras actuaciones del Plan General de Investigación que permitirá profundizar en el conocimiento de este asentamiento de la Edad del Bronce y reconstruir cómo vivían quienes ocuparon este enclave prehistórico.

El proyecto científico, titulado "La primera ocupación de los valles intermontanos durante la Edad del Bronce en el Levante de la península ibérica. El yacimiento de Mirabuenos", tendrá una duración inicial de tres anualidades, entre 2026 y 2028, aunque podría ampliarse un año más en función del interés científico de los hallazgos que puedan aparecer durante las excavaciones. Su objetivo es obtener un conocimiento mucho más exhaustivo del yacimiento mediante la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías arqueológicas.

Está previsto que las excavaciones comiencen el año que viene. / INFORMACIÓN

El concejal de Cultura y Patrimonio, Fernando Portillo, ha destacado que "este proyecto supone una oportunidad extraordinaria para seguir ampliando el conocimiento sobre nuestro pasado y poner en valor el importante patrimonio arqueológico que conserva Petrer. La investigación científica es la mejor herramienta para proteger, conservar y divulgar nuestra historia".

La investigación está promovida por el Museo Dámaso Navarro en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante. El equipo está dirigido por Javier Jover Maestre, catedrático de Prehistoria y primer director del museo petrerense, y cuenta también con la participación de investigadores de las universidades de Alicante y Granada, además del propio museo.

Etapa inicial

En esta primera fase, los trabajos se han centrado en la limpieza y el desbroce del yacimiento para delimitar con precisión la extensión del asentamiento mediante ortofotografías y evaluar su estado de conservación.

Las primeras actuaciones ya han ofrecido resultados. Los investigadores han constatado que el poblado está perfectamente delimitado por un muro de grandes dimensiones que reforzaba la plataforma sobre la que se asentaba el núcleo habitado. Además, el yacimiento ocupa una superficie aproximada de 200 metros cuadrados y conserva importantes rellenos arqueológicos que serán objeto de estudio en las próximas campañas.

Será a partir de 2027 cuando comiencen las excavaciones arqueológicas, que permitirán conocer la distribución de los espacios del poblado, identificar sus distintas estancias y comprender mejor la forma de vida de las comunidades que habitaron este enclave durante la Edad del Bronce.

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Desde el Ayuntamiento han agradecido la colaboración de los propietarios de la parcela donde se encuentra el yacimiento, así como el respaldo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, que autorizó el Plan General de Investigación. La primera campaña ha contado, además, con financiación de la Diputación de Alicante a través de la convocatoria de subvenciones destinadas a museos y colecciones museográficas permanentes de 2026.