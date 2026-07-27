El castillo de Villena, elegido el favorito de España en una votación

El castillo de la Atalaya de Villena ha sido elegido como el "Favorito de España" en el primer concurso organizado por la Red de Patrimonio Histórico de España (Repahis).

Tras un torneo y miles de votos, la fortaleza se ha alzado con el primer puesto, según ha informado la entidad, que ha felicitado al ganador, a todos los castillos participantes en el concurso y a quienes han participado en la votación.

La fortaleza fue construida por el imperio almohade a finales del siglo XII como refugio para población musulmana de Villena. De esta época data la muralla interior y los dos primeros pisos de la torre del homenaje con sus imponentes bóvedas, únicas en los castillos de España junto con la fortaleza de Biar, según la página web de Turismo del Ayuntamiento.

La edil de Turismo, Paula García, ha asegurado que este reconocimiento supone "una enorme satisfacción" para Villena, que pone en valor "uno de nuestros principales emblemas patrimoniales y nos motiva a seguir trabajando para que cada vez más personas descubran y disfruten de nuestro patrimonio histórico".

La concejala añade que la votación "nos llena de orgullo" porque refleja "el compromiso del Ayuntamiento" con la conservación, la promoción y la difusión del castillo de la Atalaya. "Además, supone una importante repercusión para Villena, ya que nos ayuda a posicionarnos como un referente patrimonial y turístico, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional", añade.

Por su parte, el PP ha valorado "muy positivamente" el reconocimiento para "uno de los grandes símbolos" de Villena y que "vuelve a situar el municipio en el mapa y confirma el enorme valor histórico, cultural y patrimonial" de la fortaleza.

Emblema

No obstante, los populares recuerda que debe ir acompañado de una "verdadera apuesta" por la conservación y puesta en valor del patrimonio. "Si miles de personas de toda España han elegido nuestro castillo como su favorito, las administraciones también deberían demostrar ese mismo compromiso con uno de los mayores emblemas de Villena", señalan.

El PP lamenta el estado de abandono y falta de mantenimiento que presenta una parte de su entorno

Para el PP, este premio debería servir como impulso para mejorar todo el entorno del castillo de la Atalaya, especialmente ahora que previsiblemente aumentará el número de visitantes. "No basta con presumir del reconocimiento; hay que estar a la altura de lo que representa", afirman.

Alrededores del castillo de Villena / INFORMACIÓN

En este sentido, reclaman una actuación decidida para dignificar los alrededores de la fortaleza, mantener limpias sus calles, cuidar el barrio histórico y convertir todo el entorno en un espacio atractivo y acorde con el valor patrimonial que posee.

Abandono

Sin embargo, lamentan que la realidad actual sea muy distinta: "Solo hace falta pasear por los alrededores del castillo para comprobar el estado de abandono y falta de mantenimiento que presenta una parte de su entorno. Esa es la imagen que se llevan quienes vienen a contemplar la fortaleza que acaba de ser elegida como la favorita de España".

Por ello, el PP considera que este reconocimiento debe convertirse en un punto de inflexión para que el Ayuntamiento impulse actuaciones de mejora y conservación que permitan que el entorno del castillo de la Atalaya esté "a la altura del monumento más emblemático de Villena y del prestigio que acaba de obtener gracias al respaldo de miles de personas".