El Centro Cívico de Elda, con humedades y desconchones

El Centro Cívico de Elda no pasa por su mejor momento. El PP reprocha al gobierno local el actual estado de conservación del inmueble tras recibir "numerosas quejas" de los usuarios del baile municipal para personas mayores que se celebra durante los fines de semana en estas instalaciones.

Los populares reclaman al equipo de gobierno una actuación urgente para solucionar unas deficiencias que, aseguran, "se arrastran desde hace demasiado tiempo" y que afectan directamente al bienestar y la seguridad de los asistentes.

Los populares han podido comprobar las reclamaciones presentadas, apreciando el "grave deterioro" del aseo de señoras. En concreto, el techo presenta importantes humedades y un agujero en la escayola que evidencia el mal estado de mantenimiento del edificio.

A esta situación se suma el funcionamiento deficiente del sistema de climatización. Según relatan los propios usuarios, el aire acondicionado sufrió una avería y, aunque desde la conserjería se les ha informado de que ya ha sido reparado, el sistema sigue siendo claramente insuficiente para refrigerar el salón donde se desarrolla la actividad, una circunstancia especialmente preocupante durante los meses de verano y tratándose de personas de edad avanzada.

Desperfectos

Además, los asistentes aseguran haber trasladado de forma reiterada estas incidencias al conserje del centro durante aproximadamente un año y medio, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas efectivas para reparar los desperfectos del aseo.

Techo con humedades en el Centro Cívico de Elda / INFORMACIÓN

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Alberto García, sostiene que es "incomprensible" que unas instalaciones municipales que se utilizan a diario por cientos de estudiantes y cada fin de semana por más de un centenar de personas mayores "presenten este nivel de abandono". En este sentido, subraya que "no estamos hablando de grandes inversiones, sino de labores básicas de mantenimiento que cualquier Ayuntamiento responsable debería atender con diligencia".

García añade que los mayores "merecen disfrutar de sus actividades en espacios seguros, cómodos y en buenas condiciones. No es de recibo que tengan que convivir durante meses con un baño deteriorado y con un sistema de climatización que no responde a las necesidades de una instalación pública".

Año y medio

Por su parte, el también portavoz adjunto Francisco Vidal considera que "lo más preocupante" es que los usuarios llevan alrededor de año y medio comunicando estas incidencias "sin obtener una solución". A su juicio, "cuando los vecinos trasladan reiteradamente un problema y la administración no actúa, el mensaje que se transmite es de desinterés hacia quienes utilizan diariamente los servicios municipales".

El PP ha reclamado al gobierno municipal que proceda "de manera inmediata" a reparar los desperfectos existentes en los aseos del Centro Cívico, adopte las medidas necesarias para que el sistema de aire acondicionado funcione con la capacidad suficiente y revise el estado general de las instalaciones para evitar que situaciones como esta vuelvan a producirse.