De 50 a 200: Petrer dispara las becas de transporte para estudiantes

De 50 a 200. El Ayuntamiento de Petrer ha aprobado la convocatoria de las becas de transporte dirigidas a estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior, grados universitarios y másteres oficiales correspondientes al curso 2025-2026.

La principal novedad de esta edición es el importante incremento de la dotación económica, que permitirá pasar de las 50 ayudas concedidas en la última convocatoria, en 2023, a un total de 200 becas individuales de 250 euros, alcanzando una inversión municipal de 50.000 euros.

La concejala de Educación, Patricia Martínez, ha destacado el "esfuerzo muy importante" para multiplicar por cuatro el número de becas "porque queremos que lleguen a muchas más familias y estudiantes" de Petrer.

"Sabemos que desplazarse diariamente para cursar estudios superiores supone un gasto importante y entendemos que el acceso a la formación no puede depender de la capacidad económica de cada familia", subraya.

Las ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar los gastos derivados del uso del transporte público por parte del alumnado que cursa estudios fuera del municipio y que debe desplazarse habitualmente durante el curso académico.

La concejala de Educación ha dado a conocer las ayudas / INFORMACIÓN

Podrán optar a estas ayudas las personas empadronadas en Petrer desde, al menos, el 1 de septiembre de 2025, matriculadas durante el curso 2025-2026 en estudios de Formación Profesional de Grado Superior, grado universitario o máster oficial, que utilicen habitualmente el transporte público para desplazarse a centros educativos situados entre 20 y 50 kilómetros fuera del municipio.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto del 1 al 15 de septiembre, una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Toda la documentación necesaria ya se encuentra disponible en la página web municipal, en el apartado de Educación ( https://petrer.es/concejalia-de-educacion/ ) para que las personas interesadas puedan preparar con antelación la tramitación.

Documentación

Entre la documentación obligatoria figura la solicitud oficial, la declaración responsable, el certificado de matrícula y el justificante de pago, la cuenta justificativa, la ficha bancaria y la acreditación de los gastos de transporte mediante factura o certificado expedido por la empresa concesionaria del servicio junto con los correspondientes justificantes de pago.

En este sentido, la concejala ha recordado la importancia de que el alumnado solicite con tiempo la factura o certificado acreditativo a la empresa concesionaria del transporte universitario o de la línea regular, presentando todos los billetes correspondientes al periodo subvencionable, ya que este documento resulta imprescindible para justificar el gasto realizado.

Además, la convocatoria contempla documentación de carácter voluntario, aunque baremable, como el expediente académico del curso 2024-2025, la declaración de la renta de la unidad familiar correspondiente a 2025 o la acreditación de determinadas circunstancias sociofamiliares, aspectos que pueden mejorar la puntuación obtenida por las personas solicitantes en el caso de que el número de solicitudes sea superior al número de becas y sea necesario un proceso de baremación.

Administraciones

Martínez ha subrayado que las becas "reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades y con el acceso a la educación superior. Desde la administración local seguimos dando un paso al frente para ayudar a nuestras familias allí donde otras administraciones deberían implicarse mucho más".

La edil ha añadido que mientras la Generalitat "continúa sin asumir plenamente" el coste que supone para muchas familias el transporte hasta los centros educativos, el Ayuntamiento ha decidido reforzar estas ayudas "para que el factor económico no sea un obstáculo a la hora de continuar estudiando".