Elda ya tiene pregonero de las Fiestas Mayores, y es el más joven de la historia: "Es lo más bonito que me puede pasar"

Incógnita desvelada en Elda. El alcalde Rubén Alfaro ha anunciado este martes que el pregonero de las Fiestas Mayores de 2026 será el maestro José Javier Santa Hernández, quien el próximo 6 de septiembre se encargará de anunciar la celebración patronal tomando el relevo de la pregonera de 2025, la directora del IES Monastil, Satur Rueda.

De José Santa, que se ha convertido en el pregonero más joven de la ciudad con 50 años recién cumplidos, el alcalde ha destacado su pasión por Elda y su implicación en los ámbitos educativo, solidario, festero, religioso, cultural, ambiental y formativo.

"Siempre ha demostrado que le encanta su ciudad, sus tradiciones, sus fiestas, su cultura y sus lugares...pero sobre todo su gente", ha destacado el alcalde durante el acto de presentación celebrado en la Alcaldía junto al concejal de Fiestas, David Guardiola, y el presidente de la Cofradía de los Santos Patronos, Ramón González.

El alcalde le ha dado las gracias "por aceptar el reto" y ha destacado de Santa "su máxima implicación en la comunidad eldense. Además, siempre que le hemos pedido colaboración nunca se ha negado y personas como él hacen que nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad y de nuestras raíces".

Por su parte, el pregonero también ha agradecido el nombramiento. "Cuando alguien nacido en Elda al que le han inculcado el amor por su ciudad desde pequeño y ha intentado estar cerca de lo que Elda necesita, echando una mano en cualquier lado, si te hacen este ofrecimiento es lo más bonito que te puede pasar".

Tras admitir que le "da respeto" formar parte de la lista de ilustres pregoneros y pregoneras que ha tenido Elda en sus Fiestas Mayores, ha destacado la "alegría, la emoción, la ilusión y la responsabilidad" que le ha producido el nombramiento.

Sobre el pregón, Santa ha adelantado que en su casa, con su familia, "la primera fiesta que yo recuerdo vivir intensamente siempre han sido las Fiestas Mayores porque siempre mi madre me ha inculcado el amor por nuestra ciudad. Así que voy a hablar de gratitud por todas las personas que han mantenido esta tradición a lo largo de los siglos y también hablaré, como maestro, del mundo de los niños y de las fiestas de dentro de 25 años".

Responsabilidad

Porque considera que "hay que trabajarlo en las aulas, las fiestas son fundamentales para la salud mental de los pueblos y de las personas y todos y todas las que estamos aquí tenemos la responsabilidad de mantenerlas".

Por su parte, Ramón González ha felicitado al pregonero y ha destacado "sus tremendos valores y sus tremendos principios siempre dispuesto a ayudar y siempre con una sonrisa que irradia paz". Para el presidente de la Cofradía, "con este nombramiento hay una total unanimidad: si preguntamos a todos los eldenses coincidirán en señalar la buena elección del pregonero y eso nos llena de orgullo a todos".

Vinculado desde niño a la parroquia de San Francisco de Sales, el voluntariado y la participación en asociaciones o entidades culturales o festeras han ocupado gran parte de la vida del pregonero.

En 2003 entra a formar parte de la comparsa de Contrabandistas y de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos. En 2006, es nombrado presidente de la Mayordomía de San Antón y en 2009 vicepresidente de la Junta Central.

El pregonero, tercero por la izquierda, con el alcalde, el edil de Fiestas y el presidente de la Cofradía de los Santos Patronos / INFORMACIÓN

Marroquí de Plata, Z de Oro por la Comparsa de Zíngaros, Contrabandista de Oro y Cristiano de Plata por la Junta Central, es también el autor de la letra de la canción que tocan juntas las agrupaciones musicales en el desfile de collas, "las calles se llenan de mil colores". Asimismo, ha presentado actos sociales de diferentes comparsas y de la Junta Central además de presentaciones de revistas, exposiciones y conferencias.

Nacido en Elda el 26 de marzo de 1976, estudió Educación Primaria en el colegio Padre Manjón y Educación Secundaria y Bachillerato en el Instituto Azorín. Más tarde, realizó la carrera de Magisterio en la Especialidad de Educación Física en la Universidad de Castellón, ciudad en la que estuvo trabajando también en sus años universitarios como coordinador de la Escuela de Natación Adaptada para personas con Discapacidad.

Profesión

En el año 2000 entró a trabajar en el colegio Juan Rico y Amat, del que hoy en día continúa siendo maestro. Completó su formación universitaria con la realización del Máster en Cooperación al Desarrollo en la especialidad de Sostenibilidad por la Universidad de Alicante y actualmente está acabando los estudios en Psicopedagogía.

En el año 2003 entró a formar parte de la directiva de la ONGD Karit Solidarios por la Paz y coordinando proyectos de cooperación internacional en lugares como Perú, Indonesia o Timor Leste, llevando la solidaridad y la cooperación desde Elda a otros rincones del planeta.

De hecho, sigue siendo voluntario de Cáritas San Francisco de Sales y Cáritas Internacional. También ha estado muy vinculado a la Semana Santa Eldense, siendo su comisario y máximo responsable entre los años 2018 y 2021, periodo en el que elaboró sus actuales estatutos siendo reconocido su trabajo por las distintas Cofradías.

En el ámbito de las Fiestas Mayores cabe recordar que en 2015 presentó su revista. Recientemente, ha publicado el libro infantil "Me acuerdo de ti" y coordina el proyecto de educación ambiental Ecola, en el que participan una veintena de centros educativos de Elda y Petrer.