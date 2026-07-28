Fallece una mujer en Villena mientras era atendida por un SAMU que no llevaba médico

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha reclamado un mejor servicio de emergencias sanitarias y la dotación adecuada del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) para atender las necesidades de la ciudad y del resto de la comarca, que insiste en que "debe constar en todo caso con la figura de médico en cada ambulancia".

Esta reclamación obedece a un episodio, ocurrido la semana pasada y desvelado este martes por el Ayuntamiento, donde una mujer falleció durante un fallo cardiaco mientras fue atendida por una unidad del SAMU que no contaba con médico en su dotación.

Cerdán ha señalado que "un SAMU sin médico no es un SAMU" y exigido el cumplimiento de la ley para que las ambulancias de emergencias sanitarias siempre cuenten con la figura profesional del médico.

El alcalde explica que esta situación también se ha repetido en otros municipios como en Sax, donde tuvo que llegar la unidad desde Elda porque la procedente de Villena no cuenta con médico en su plantilla. "Los fines de semana el SAMU de Villena no tiene médico, una cosa que ocurre muy a menudo y que conselleria debe tener en cuenta y resolver. Especialmente en verano cuando más gente hay en la costa, pero también en los pueblos del interior de nuestra comarca", ha señalado.

"Esencial"

En este sentido, la diputada autonómica Yaissel Sánchez, ha definido el servicio de SAMU como esencial, que debe estar dotado para que la ciudadanía de la comarca "tenga el mismo derecho a recibir el servicio de emergencias sanitarias con la misma calidad que en cualquier otra parte" de la Comunidad Valenciana. Por ello, añade, la conselleria "debe asegurar los estándares de calidad, dotación profesional y seguridad en Villena y su comarca en igualdad al resto de la comunidad".

El alcalde de Villena, entre las diputadas autonómicas Navalón y Sánchez / INFORMACIÓN

Sánchez ha explicado que esta situación se repite en otros municipios de la provincia, también en la costa como en municipios como Sant Joan o Dénia, donde se han detectado unidades del SAMU sin médico. "No es una figura ornamental, el decreto que regula el servicio de emergencias sanitarias establece esta figura profesional la que debe atender la emergencia", ha indicado. Ante esta situación, "pedimos a la Conselleria que aplique una política de emergencia sanitaria que esté dotada, planificada y garantice la igualdad territorial para ofrecer un servicio fiable a todas las comarcas".

Ante esta situación, se han aplicado medidas parlamentarias para reforzar el proyecto de emergencias sanitarias y para que se den explicaciones sobre la situación real del problema y saber qué medidas se están adoptando para que no se repita una situación similar en otros municipios.

Este problema no se circunscribe solo a esta comarca. El Sindicato Médico alertó el mes pasado de que el SAMU de Alcoy y su comarca había prestado servicio un día sin médico a bordo, una situación que incumpliría la normativa vigente y supone un riesgo tanto para la asistencia a los pacientes como para los profesionales sanitarios. La información aportada por la Conselleria de Sanidad se limitó a explicar la situación como algo pasajero, al contrario de la central sindical, que expuso que afecta también a otras localidades.

Presupuestos del Consell

Por su parte, la diputada autonómica Charo Navalón ha lamentado el rechazo a las enmiendas al presupuesto de la Generalitat Valenciana a favor de Villena y su comarca. En total, han sido presentadas 26 enmiendas valoradas en 22 millones, destinadas a necesidades reales de la ciudad.

En concreto, para la construcción del pabellón deportivo, el Palacio de Justicia, la urbanización de los barrios de La Morenica y La Constancia, la conexión de la estación de alta velocidad con la autovía, la construcción de los nuevos colegios Príncipe Don Juan Manuel y Santa Teresa, la dotación de profesorado del Conservatorio de música o la mejora de los caminos rurales, entre otras. A estas enmiendas se suman hasta un total de 113 propuestas de mejora a los presupuestos para el conjunto de la comarca y sus municipios, todas ellas rechazadas en las Cortes Valencianas.