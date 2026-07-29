La terrible escena que encontró una pareja al ir a tirar la basura en Pinoso: una caja con crías de gato abandonadas

Una pareja que se desplazaba para tirar la basura en la zona de Las Encebras, en Pinoso, encontró una escena que difícilmente olvidará. Junto a unos contenedores localizaron una caja con varias crías de gato en su interior, abandonadas sin posibilidad de sobrevivir por sus propios medios.

Según ha informado la Policía Local de Petrer a través de sus redes sociales, en la caja había entre cuatro y seis gatitos. Cuando los jóvenes llegaron al lugar, dos de ellos ya habían fallecido, mientras que el resto fue rescatado con vida y trasladado para recibir atención.

Los agentes han condenado lo ocurrido y han calificado el abandono como un “acto de crueldad inhumana”, al tiempo que han anunciado que tratarán de localizar al responsable.

Los gatos fueron trasladados a Petrer para recibir cuidados

Tras el aviso de la pareja, los animales supervivientes fueron trasladados a las dependencias de la Policía Local de Petrer, donde se activaron los recursos necesarios para garantizar su protección. Los agentes contactaron con una Sociedad Protectora de Animales para coordinar la atención de los pequeños y facilitar su recuperación.

La Policía Local ha pedido colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a identificar a la persona que abandonó a los cachorros.

El abandono de animales puede acarrear sanciones

El caso vuelve a poner el foco sobre el abandono animal, una práctica que puede tener consecuencias legales. La Ley de Bienestar Animal considera infracción el abandono de un animal en condiciones que pueda poner en peligro su vida o integridad.

Además, cuando los hechos revisten gravedad, el abandono puede llegar a constituir un delito de maltrato animal, con penas que pueden incluir prisión y la inhabilitación para la tenencia de animales, dependiendo de las circunstancias y del daño causado.

Desde la Policía Local de Petrer han insistido en que pondrán “todos los recursos posibles para localizar al responsable y asegurar que caiga sobre él todo el peso de la ley”.

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El hallazgo deja una imagen especialmente dura: una caja abandonada junto a unos contenedores, dos crías fallecidas y varias supervivientes que pudieron ser rescatadas gracias al aviso de la pareja que las encontró.