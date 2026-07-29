El Hospital de Elda reduce a 24 días la espera para las operaciones más urgentes

El Hospital de Elda ha reducido las listas de espera quirúrgicas, especialmente en los pacientes con mayor prioridad asistencial. Según los datos facilitados por el Departamento de Salud de Elda, la demora media para las intervenciones de prioridad 1 ha pasado de 85 días en julio de 2023 a 24 días en julio de 2026, lo que supone una reducción del 71,8 % y sitúa este indicador por debajo del plazo máximo recomendado de 30 días para este tipo de casos.

La mejora también se refleja en el conjunto de la actividad quirúrgica. La demora media global para una intervención se ha reducido de 99 a 65 días en los últimos tres años, un descenso del 34,3 % que, según el departamento, coloca al hospital por debajo de la media de la Comunidad Valenciana, situada en 88 días.

En los pacientes de prioridad 2, cuya intervención se recomienda antes de 90 días, el tiempo medio de espera ha descendido de 149 a 67 días, lo que representa una reducción del 55 % respecto a julio de 2023. Por su parte, los pacientes de prioridad 3 han pasado de una demora media de 89 días a 70 días, un 21,3 % menos.

Distintos niveles

El Departamento de Salud recuerda que el Real Decreto 605/2003, que regula el tratamiento homogéneo de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, establece tres niveles de prioridad quirúrgica. La prioridad 1 corresponde a pacientes cuya intervención no admite una demora superior a 30 días; la prioridad 2 engloba los casos cuya situación clínica o social aconseja operar antes de 90 días; y la prioridad 3 incluye patologías que permiten una espera mayor al no conllevar secuelas importantes.

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Según el Departamento de Salud de Elda, estos datos reflejan la mejora progresiva de la actividad quirúrgica y el esfuerzo realizado para reducir los tiempos de espera, especialmente entre los pacientes que requieren una atención más urgente.