El SAMU sin médico que atendió a la mujer fallecida en Beneixama asistió después a un apuñalado en Sax

El Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) que atendió sin médico a la mujer que falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Beneixama también asistió ese mismo día, igualmente sin facultativo, a un hombre que presentaba varias heridas por arma blanca tras una reyerta ocurrida en Sax. Así lo han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

El recurso sanitario, con base en Villena y encargado de prestar cobertura a municipios del Alto Vinalopó como Beneixama, Biar, Campo de Mirra y Cañada, prestó servicio el domingo 19 de julio con una dotación formada por una enfermera y dos técnicos, sin médico.

En la emergencia de Beneixama, donde una mujer de una treintena de años falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria también fue movilizado el SAMU de Elda, que sí contaba con médico a bordo, aunque tardó unos 40 minutos en llegar al lugar.

Después de intervenir en Beneixama, el mismo SAMU recibió un nuevo aviso para desplazarse hasta Sax. Allí se había producido una reyerta entre dos familias en la que un hombre de unos 50 años resultó herido con varias puñaladas en la espalda, según las mismas fuentes. El herido fue trasladado al Hospital de Elda, donde ingresó con heridas por arma blanca, sin que haya trascendido el alcance de las lesiones.

Otros casos

Asimismo, este mes de julio también falleció un hombre en Dénia tras ser atendido por un SAMU que tampoco llevaba médico, según han indicado a este diario las mismas fuentes.

Ante estos hechos, la Conselleria de Sanidad ha explicado que se ha procedido a la apertura de un expediente informativo. El Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios será el encargado de realizar las "actuaciones necesarias" para esclarecer lo ocurrido e implementar las "medidas que considere oportunas".

Ambulancia del SAMU, en una asistencia en Alcoy. / Miguel Vilaplana

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, tras hacer público el caso del fallecimiento de la mujer de Beneixama anunció la presentación de iniciativas parlamentarias para reforzar el sistema de emergencias sanitarias, reclamar explicaciones sobre la situación real del servicio y conocer qué medidas se están adoptando para evitar que vuelva a repetirse un episodio similar.

"Un SAMU sin médico no es un SAMU"

En esta línea, el primer edil lamentó que "los fines de semana el SAMU de Villena no tiene médico, una cosa que ocurre muy a menudo y que conselleria debe tener en cuenta y resolver. Especialmente en verano cuando más gente hay en la costa, pero también en los pueblos del interior de nuestra comarca". Igualmente, Cerdán señaló que "un SAMU sin médico no es un SAMU" y exigía el cumplimiento de la ley para que las ambulancias de emergencias sanitarias siempre cuenten con la figura profesional del médico.

De la misma forma, la diputada autonómica Yaissel Sánchez, defendía el servicio de SAMU como "esencial", por lo que debe estar dotado para que la ciudadanía de la comarca "tenga el mismo derecho a recibir el servicio de emergencias sanitarias con la misma calidad que en cualquier otra parte" de la Comunidad Valenciana. Por ello, añadía, la conselleria "debe asegurar los estándares de calidad, dotación profesional y seguridad en Villena y su comarca en igualdad al resto de la comunidad".

Este problema, además, no afecta únicamente al Alto Vinalopó. El Sindicato Médico ya advirtió el pasado mes de junio de que un SAMU de Alcoy y su comarca había prestado servicio durante una jornada sin médico a bordo, una situación que, según la organización sindical, incumpliría la normativa vigente y supondría un riesgo tanto para la asistencia a los pacientes como para los propios profesionales sanitarios.

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En aquella ocasión, la Conselleria de Sanidad atribuyó la incidencia a una situación puntual, mientras que el sindicato sostuvo que la falta de facultativos afecta también a otros departamentos de salud.