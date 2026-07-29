Villena da luz verde al nuevo modelo de gestión del polígono El Rubial

El Ayuntamiento de Villena ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión para el área empresarial El Rubial mediante la aprobación provisional de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM), un paso estratégico que permitirá consolidar un sistema de colaboración público-privada para fortalecer la competitividad de uno de los principales motores económicos del municipio.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, junto al presidente de la actual Entidad de Conservación, José Ángel Celiberti, ha dado a conocer esta iniciativa, que ambos han calificado como un avance de gran relevancia para el desarrollo económico de la ciudad.

Cerdán ha destacado que se trata de "una noticia importante para el ámbito industrial, económico y, en definitiva, para Villena", al tiempo que ha subrayado que este nuevo modelo permitirá dotar al polígono de una gestión más autónoma, eficiente y adaptada a las necesidades actuales del tejido empresarial.

La transformación final en la Entidad de Gestión y Modernización será el resultado de un proyecto colaborativo impulsado por la Concejalía de Industria y el Gabinete de Desarrollo Económico, en estrecha colaboración con la Entidad de conservación del polígono industrial. Un trabajo que se está desarrollando desde hace más de un año con el objetivo de diseñar una herramienta de gestión capaz de responder a los retos presentes y futuros del área empresarial.

La nueva EGM permitirá mejorar la coordinación entre la administración local y las empresas implantadas en El Rubial, además de facilitar la captación de subvenciones y nuevas inversiones, impulsar proyectos de modernización, reforzar la seguridad, favorecer la digitalización y la innovación empresarial y mejorar la imagen del área industrial. Todo ello se traducirá en una mayor autonomía de gestión y en una mayor capacidad para desarrollar actuaciones que incrementen la competitividad del área empresarial.

Modernización

Esta nueva gestión será posible gracias a la aprobación de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana, así como de la aprobación de los estatutos, el plan inicial de actuación y el convenio de colaboración con la entidad que el ayuntamiento aprobará mañana en el pleno municipal.

El alcalde de Villena, ha dado a conocer la intención del Consistorio de “avanzar a hacia este modelo en otros polígonos industriales de la ciudad, en el caso de que las empresas ya constituidas así lo deseen”. Por su parte, el presidente de la entidad de conservación ha destacado que con este modelo de gestión se espera que “se convierta en un nuevo empuje para todo el polígono y, en definitiva, para toda la industria de Villena”.

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Este nuevo modelo de gestión se suma a la reciente finalización de las obras de renovación y mejora del área industrial El Rubial, una actuación cofinanciada por el Ayuntamiento de Villena y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), que han permitido modernizar y acondicionar las infraestructuras y servicios del área industrial. Con la futura creación de esta Entidad de Gestión y Modernización, Villena da un paso más en la consolidación de un área empresarial más competitiva, innovadora y preparada para afrontar los retos del futuro.