La Conselleria de Educación mantiene bloqueada la ampliación del IES Hermanos Amorós de Villena al no responder a la propuesta de cesión de suelo realizada por el Ayuntamiento para ampliar las instalaciones del centro. La actuación pretende dar respuesta al crecimiento de los ciclos de Formación Profesional que se imparten en el instituto, especialmente los vinculados a la familia profesional agropecuaria.

La parcela propuesta se encuentra entre el IES Hermanos Amorós, el CEIP El Grec y la zona de La Encarnación. El pleno municipal aprobó hace unos meses una moción para ofrecer estos terrenos a la Generalitat, pero esta sigue sin pronunciarse sobre la propuesta. El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán (PSOE), ha explicado, tras una visita al centro junto a la concejala de Educación, María Server, que el Ayuntamiento ha intentado en varias ocasiones obtener una respuesta de la conselleria sin éxito.

"Se ha intentado en varias ocasiones hablar directamente con conselleria y la única conversación que tuve fue con el director general de Infraestructuras. La última vez que estuvimos por el tema del colegio Príncipe Don Juan Manuel, dijo que era otro departamento y que lo trasladaría. También se aprobó una moción hace unos meses solicitándolo, he llamado a alguna dirección general para que nos contestaran, pero no nos dicen ni por qué no aceptan la cesión, ni si la van a aceptar. Se ha preguntado a través del grupo socialista en Las Cortes y seguimos sin saber nada", ha señalado el primer edil.

Más oferta educativa

En los últimos años, el IES Hermanos Amorós ha ampliado de forma notable su oferta de Formación Profesional, lo que ha evitado que numerosos estudiantes tengan que desplazarse a otras localidades para cursar estos estudios. Sin embargo, este incremento de la oferta también ha provocado problemas de espacio debido al aumento de alumnado.

Mientras la ampliación sigue pendiente, continúan los trabajos para instalar un nuevo invernadero en el patio del instituto. Esta infraestructura permitirá reforzar la formación práctica de los estudiantes de algunos ciclos formativos, aunque su ubicación dentro del recinto supondrá la pérdida de una parte importante del patio actual. Precisamente, esta circunstancia reforzó la necesidad de disponer de más superficie mediante la cesión de los terrenos.

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La propuesta municipal también contemplaba que la cesión de suelo pudiera facilitar futuras ampliaciones del CEIP El Grec, otro de los centros educativos de Villena con necesidades de espacio. En este sentido, el Ayuntamiento había instado a la Generalitat a agilizar los trámites para estudiar la viabilidad de ambas actuaciones y avanzar en una solución conjunta para los dos centros.