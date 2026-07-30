Los Moros y Cristianos de Villena acarician su declaración como Fiestas de Interés Turístico Internacional

Los Moros y Cristianos de Villena están un paso más cerca de conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. El pleno municipal ha aprobado este jueves solicitar a la Generalitat Valenciana que tramite ante la Secretaría de Estado de Turismo el expediente para que la celebración obtenga la máxima distinción turística.

Las fiestas, reconocidas como de Interés Turístico Nacional desde 2015, aspiran ahora a dar un nuevo salto al considerar que reúnen los méritos y requisitos exigidos para alcanzar este reconocimiento. La candidatura es fruto del trabajo desarrollado por la Concejalía de Fiestas, en colaboración con el Gabinete de Desarrollo Económico y la Junta Central de Fiestas, que ha elaborado un expediente con el que se acredita la proyección internacional de la celebración.

Villena deslumbra con una Entrada multitudinaria de Moros y Cristianos / Rafa Arjones

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena tienen su origen documentado en 1476, año en el que la Virgen de las Virtudes fue proclamada patrona de la ciudad y protectora frente a la peste. Entre la documentación presentada figuran referencias a la repercusión de las fiestas en más de 16 países, entre ellos China, Estados Unidos y México, además de su presencia y difusión en medios y canales de comunicación internacionales.

Expediente

El expediente, ya finalizado, cuenta con los informes favorables de la Secretaría del Ayuntamiento y de los servicios jurídicos municipales. Tras recibir el respaldo de la corporación en el pleno, será remitido a la Conselleria competente, que lo trasladará al Ministerio para su tramitación definitiva, un procedimiento cuyo plazo máximo de resolución es de tres meses.

Rafa Arjones

La iniciativa recupera un proyecto que quedó paralizado con la pandemia de coronavirus. Aunque parte del trabajo ya se había realizado entonces, la interrupción del procedimiento provocó la caducidad del expediente, por lo que durante la presente legislatura ha sido necesario rehacer prácticamente toda la documentación hasta completar una nueva candidatura.

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La obtención de esta distinción supondría un importante impulso para la proyección nacional e internacional de los Moros y Cristianos de Villena y reforzaría su papel como motor de desarrollo económico y turístico. Además, permitiría acceder a campañas institucionales de promoción específicas para las Fiestas de Interés Turístico Internacional, incrementando la visibilidad de la ciudad y generando un impacto positivo en sectores como la hostelería, el comercio, la cultura y toda la actividad económica vinculada a la celebración festera.