Petrer sustituirá los pivotes de la plaça de Baix por otros automáticos tras detectar fallos

El Ayuntamiento de Petrer sustituirá durante el próximo mes de agosto los pivotes semiautomáticos que regulan el acceso de vehículos a la plaça de Baix por otros completamente automáticos después de detectar problemas en su funcionamiento. La actuación será asumida por la empresa suministradora al estar cubierta por la garantía de la obra, por lo que no supondrá ningún coste para las arcas municipales.

El concejal de Urbanismo, David Morcillo, ha explicado que, aunque la remodelación de la plaza se inauguró hace tres meses y la actuación está prácticamente finalizada, el Ayuntamiento continúa realizando un seguimiento para comprobar que todos los elementos ejecutados funcionan correctamente y cumplen con la calidad prevista en el proyecto.

Los problemas comenzaron a detectarse durante las primeras semanas de uso y se hicieron más evidentes durante las Fiestas de Moros y Cristianos y las Fiestas del Cristo. Según ha señalado el edil, la subida y bajada de los pivotes resultó dificultosa y muchos de ellos no encajaban correctamente, por lo que no ofrecían la funcionalidad esperada.

Ante esta situación, el Ayuntamiento requirió a la empresa responsable que analizara el origen de las incidencias y propusiera una solución definitiva. Tras dos meses de comprobaciones técnicas, la mercantil ha concluido que la mejor opción es sustituir todos los pivotes semiautomáticos por otros totalmente automáticos.

Morcillo ha indicado que, bien por un posible defecto de fabricación o porque el modelo instalado no ha respondido como se esperaba, la empresa asumirá íntegramente la sustitución al estar la actuación cubierta por la garantía de la obra.

Agosto

Los trabajos comenzarán la próxima semana, aprovechando el mes de agosto, cuando la actividad en la plaça de Baix es menor, con el objetivo de reducir al máximo las molestias para la ciudadanía y los establecimientos de la zona.

La intervención también servirá para ejecutar los últimos trabajos de remate y mantenimiento del espacio. Entre ellos figura la reposición de algunas losetas dañadas por el paso indebido de vehículos cuando los pivotes permanecieron bajados durante las fiestas, además de una limpieza especial de todo el pavimento y un tratamiento para eliminar las manchas provocadas por el uso.

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Por otra parte, el concejal ha avanzado que los ejemplares de arbolado que no han prosperado serán sustituidos a partir del próximo mes de septiembre, siguiendo las recomendaciones técnicas para favorecer su correcta implantación.