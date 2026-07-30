Pinoso celebra por todo lo alto su Bicentenario entre música, pólvora y tradición

Pinoso entra este viernes, 31 de julio, en la recta central de una Feria y Fiestas especialmente significativa, marcada por la conmemoración del Bicentenario de la villa. La programación reunirá durante los próximos días música, pólvora, tradición, actos religiosos, convivencia y propuestas para públicos de todas las edades. Además, las calles y plazas volverán a convertirse en puntos de encuentro, reforzando el ambiente festivo y la participación vecinal en una edición histórica para el municipio pinosero.

La jornada del viernes abrirá con la suelta de vaquillas. Ya de madrugada tendrá lugar la apertura de las barracas en el nuevo recinto anexo a las zonas deportivas.

Las tradicionales vaquillas regresan dentro de una programación con actividades para todas las edades. / INFORMACIÓN

El sábado 1 de agosto se vivirá la inaguración de la Feria y Fiestas del Bicentenario con el pregón de Ana María Rico Amorós desde la plaza del Ayuntamiento, a las 22:30 horas. Durante el acto se entregarán las distinciones de Hijo Adoptivo a Francisco Bernabé, «Paco el Cura», y la Medalla de la Villa a Vicente Hernández. Después se celebrarán la Salve, la inauguración del recinto ferial y un espectáculo de fuegos artificiales con mascletá nocturna. La noche concluirá con un tributo a Manuel Carrasco.

El domingo tomará las calles el desfile de carrozas con grandes premios y la jornada cerrará con la fiesta indie de Señor Aliaga. El lunes habrá gran mascletá, sesión vermú, cena del Bicentenario y actuación de la Orquesta Tokyo.

Las reinas Natalia Palazón y Laia Pérez, y sus damas de honor de Pinoso de la Feria y Fiestas 2026. / INFORMACIÓN

El programa continuará el martes con pasacalles, tronada, paella gigante, «banyà», teatro y un tributo a Nino Bravo. El miércoles estará dedicado especialmente a la infancia, con hinchables acuáticos, fiesta de la espuma y un tobogán gigante de cien metros, además de un concierto de K-Pop y la actuación de Doctor Jekyll.

Marta Santos actuará el jueves 6 en el Jardín Municipal. A partir del viernes tendrán lugar los principales actor en honor a la patrona, la Virgen del Remedio. El sábado 8, día grande de la patrona, reunirá misa mayor, mascletá, procesión y fuegos artificiales, antes del tributo a Estopa. El domingo 9, el tradicional «Socarrat» pondrá el cierre a unas celebraciones pensadas para celebrar dos siglos de historia. Durante nueve días de barracas y diez jornadas de vaquillas, Pinoso vivirá una programación repleta de actos para disfrutar, bailar, compartir y convivir. Música, pólvora, tradición, actividades infantiles, propuestas gastronómicas y celebraciones religiosas llenarán las calles y plazas de ambiente festivo, reuniendo al pueblo y visitantes para conmemorar juntos dos siglos de historia en una edición inolvidable.

«Pinoso se viste de gala para celebrar 200 años de historia»

Silvia Verdú, Alcaldesa de Pinoso

Silvia Verdú, alcaldesa de Pinoso, afronta sus primeras fiestas como alcaldesa. / INFORMACIÓN

Pinoso se prepara para celebrar una edición muy especial de su Feria y Fiestas, coincidiendo con el Bicentenario de la Villa. ¿Cómo afronta estos días y qué significado tienen para el municipio?

La Feria y Fiestas en honor a la Santísima Virgen del Remedio son unos días que esperamos durante todo el año y que representan lo mejor de nuestro pueblo: la convivencia, nuestras tradiciones, la cultura y el orgullo de ser pinoseros y pinoseras. Este año tienen un significado especial porque celebramos los 200 años de Pinoso como villa. Desde febrero hemos desarrollado actividades para todos los públicos y, durante todo 2026, estamos impulsando propuestas extraordinarias para que este aniversario permanezca en la memoria de nuestros vecinos y vecinas. Hemos vivido momentos como la remodelación de la plaza del Ayuntamiento; una comedia creada con motivo del Bicentenario; el concierto del 12 de febrero, que reunió a los centros educativos, y un acto institucional de reconocimiento a todas las personas que han sido alcaldes y a la primera alcaldesa de Pinoso a lo largo de nuestra historia. También hemos celebrado el Día del Villazgo, como cada año, poniendo en valor nuestras tradiciones, cultura, música y gastronomía. Ahora queremos que la Feria y Fiestas sea otro de los grandes momentos de este año histórico.

Estas serán sus primeras fiestas como alcaldesa. ¿Cómo está viviendo personalmente la preparación de una celebración tan importante?

Lo estoy viviendo con muchísima ilusión. Después de 15 años como concejala en distintas áreas, nunca imaginé que tendría la oportunidad de vivir como alcaldesa unas fiestas tan significativas y, además, coincidiendo con el Bicentenario. Es una gran responsabilidad, pero también un orgullo enorme. Como alcaldesa, me corresponde dar el último visto bueno a muchas decisiones, pero tengo la suerte de contar con un gran equipo. Quiero agradecer especialmente a Elisa Santiago, concejala de Fiestas, su implicación y trabajo constante, así como a la Comisión de Fiestas y a todas las personas que hacen posible que estos días sean una realidad. Me gusta participar en la organización, aportar ideas y cuidar los detalles para que Pinoso luzca sus mejores galas. Este año hemos cuidado especialmente la decoración del centro urbano, en la que también han colaborado diferentes asociaciones. Todo esto demuestra que nuestras fiestas se construyen entre todos.

La Ofrenda Floral y la Procesión tendrán un significado especial por el 175.º aniversario de la llegada y veneración de la patrona. / INFORMACIÓN

¿Qué novedades destacaría especialmente y cómo se ha buscado ofrecer propuestas para todas las edades?

Hemos preparado una programación amplia y variada para que personas de todas las edades puedan encontrar su espacio. Aunque los actos oficiales serán del 1 al 8 de agosto, contamos con 16 días de actividades relacionadas con la cultura, la tradición, la música y los espectáculos. Entre las novedades, destacaría que el Pregón vuelve a la plaza del Ayuntamiento, a cargo de Ana Mari Rico; la nueva decoración del centro y una versión renovada de la gala «Canta El Pinós», más completa y participativa. También disfrutaremos de las tradicionales vaquillas, las noches de barracas, el desfile de carrozas, conciertos, espectáculos, actividades infantiles, actos culturales, la mascletà del día de nuestra patrona, castillos de fuegos artificiales y sesiones vermut. Y viviremos dos momentos especialmente emotivos: la Ofrenda Floral y la Procesión en honor a nuestra patrona, que este año adquieren un significado especial al conmemorarse el 175.º aniversario de su llegada y veneración. También hemos mejorado la zona de barracas para hacerla más cómoda y segura, y hemos dado un protagonismo especial al Día Infantil, porque las fiestas son también una forma de transmitir nuestras costumbres a las nuevas generaciones.Y, por supuesto, estamos trabajando para que sean unas fiestas segures, manteniendo conversaciones con la Subdelegación del Gobierno para que, durante los días de mayor afluencia, podamos contar con el apoyo necesario y reforzar el trabajo que realiza nuestra Policía Local, porque queremos que todos puedan disfrutar de estos días con tranquilidad y seguridad.

Numerosos vecinos participan activamente en la organización de las fiestas. ¿Qué importancia tiene su implicación para mantener viva la identidad y las tradiciones de Pinoso?

Es fundamental. Las fiestas no las hace solamente el Ayuntamiento: las hacemos entre todos. Tenemos la suerte de contar con asociaciones y colectivos que colaboran durante todo el año y que consiguen implicar a muchas más personas. Quiero agradecer especialmente a las Amas de Casa su colaboración en la decoración del centro y al colectivo de la Edad de Oro por ceder, un año más, el espacio para los tradicionales vermuts, que son un punto de encuentro muy querido. También quiero reconocer el trabajo del personal municipal, artistas, comercios, vecinos y vecinas. Cada persona aporta su granito de arena para mantener vivas nuestras costumbres y nuestra identidad. Por eso, invitamos a toda la ciudadanía de Pinoso y a quienes nos visiten a participar y compartir estos días con nosotros.

Las calles y plazas de Pinoso volverán a convertirse en puntos de encuentro durante las celebraciones. / INFORMACIÓN

El Bicentenario puede atraer a muchas personas de otros municipios. ¿Qué imagen le gustaría que se llevaran quienes visiten Pinoso durante estos días?

Me gustaría que se llevaran la imagen de un pueblo acogedor, alegre y orgulloso de sus raíces. Pinoso se ha vestido con sus mejores galas para conmemorar este Bicentenario y queremos compartirlo con todas las personas que nos visiten. Espero que conozcan y disfruten de nuestra cultura, nuestra música y nuestra gastronomía, pero, sobre todo, de nuestra gente. Que descubran Pinoso, vivan nuestras fiestas y se lleven un recuerdo especial de este año histórico, con ganas de regresar.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría dirigir a los vecinos, festeros y visitantes que van a compartir la Feria y Fiestas del Bicentenario?

Les diría que participen en los actos que hemos preparado, que salgan a la calle y que vivan intensamente estas fiestas. Que sean días para reencontrarnos, compartir buenos momentos con la familia y las amistades, y celebrar con alegría, respeto y responsabilidad. Invito a los pinoseros y pinoseras y a todas las personas que quieran acompañarnos a vivir estos días como un pinosero o una pinosera más. Este Bicentenario es una celebración de todos y queremos compartirlo con quienes nos acompañen. ¡Estáis invitados a disfrutar del Bicentenario y de nuestras fiestas! ¡Felices Feria y Fiestas! ¡Viva Pinoso!