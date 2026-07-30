El pueblo de Alicante que tiene su propia “Sagrada Familia”: modernismo entre mármol y viñedos

Alicante no solo se descubre desde sus playas. Más allá de las calas, los paseos marítimos y los grandes arenales, el interior de la provincia guarda pueblos con un patrimonio inesperado, capaz de sorprender incluso a quienes creen conocer bien la Costa Blanca. Castillos, casas burguesas, iglesias singulares, paisajes de viñedos y antiguas rutas comerciales explican una parte menos visible, pero igual de atractiva, de la historia alicantina.

Novelda

Novelda, en el Medio Vinalopó, es un municipio marcado por el modernismo, el comercio del azafrán, la industria del mármol, los viñedos y uno de los edificios más singulares de toda la provincia: el Santuario de Santa María Magdalena.

Santuario

El Santuario de Santa María Magdalena es el gran icono de Novelda y se levanta en lo alto de un cerro, junto al Castillo de la Mola. Se trata de uno de los ejemplos más singulares y fascinantes de la ruta del modernismo en la provincia de Alicante, ubicado precisamente junto a esta fortaleza medieval. La imagen impresiona desde lejos: dos torres esbeltas, una fachada llena de curvas, materiales de colores y una silueta que recuerda inevitablemente a la Sagrada Familia de Barcelona. No es una copia, pero sí una obra inspirada por el lenguaje modernista catalán y por esa voluntad de romper con la arquitectura más académica.

El responsable del proyecto fue el ingeniero noveldense José Sala Sala, que había residido en Terrassa y conocía de cerca el ambiente del modernismo catalán. El santuario comenzó a construirse en 1918 y, tras varias fases e interrupciones, se dio por terminado en 1946. La obra está dedicada a Santa María Magdalena, patrona de Novelda, y su planta tiene una forma muy particular: se ha interpretado como un cáliz o jarro, en alusión al recipiente de ungüento vinculado a la santa. En su exterior destacan las dos torres laterales, los arcos, los mosaicos, los motivos vegetales y la combinación de guijarros del río Vinalopó, azulejos policromados, ladrillo rojizo y mampostería.

Parecido con la Sagrada Familia

La comparación con la Sagrada Familia nace sobre todo de su fachada principal. Sus líneas verticales, sus torres puntiagudas, la ornamentación naturalista y la mezcla de materiales remiten al espíritu del modernismo de Gaudí, aunque el santuario de Novelda tiene personalidad propia y una escala mucho más recogida. Su interior, más austero que el exterior, conserva retablos y elementos artísticos vinculados a la devoción local.

Castillo

El entorno completa la visita. A unos pasos del santuario se encuentra el Castillo de la Mola, una fortaleza de origen islámico reconstruida en el siglo XIV que domina el paisaje del Vinalopó. Desde este cerro se entiende el carácter estratégico del lugar: a los pies se extienden campos, viñedos y el paisaje seco y luminoso del interior alicantino. La imagen del santuario modernista junto al castillo medieval resume muy bien la personalidad de Novelda: tradición, comercio, arquitectura burguesa y un punto de teatralidad que sorprende al visitante. No es casualidad que el municipio forme parte de la Ruta Europea del Modernismo desde 2007, como recuerdan diferentes guías sobre su patrimonio modernista.

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Pero el modernismo de Novelda no termina en el cerro de la Mola. En el casco urbano, la ruta continúa alrededor de la Plaza de España, la calle Mayor, la calle Emilio Castelar y otras vías donde se conservan edificios vinculados al esplendor burgués de finales del siglo XIX y principios del XX. El auge del comercio del azafrán, la producción de vino y la industria del mármol impulsaron una clase acomodada que adoptó el modernismo como símbolo de progreso, gusto estético y distinción social. Entre los edificios más destacados figuran la Casa Museo Modernista, el Centro Cultural Gómez-Tortosa, el Casal del Fester y la Casa Mira, esta última de titularidad privada. La Casa Museo Modernista es uno de los grandes referentes, con su interior ornamentado, su galería acristalada, su escalera y su ambiente de época.