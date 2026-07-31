Aspe se vuelca con sus fiestas patronales

Aspe da este sábado, 1 de agosto, el primer gran paso de unas fiestas patronales que volverán a llenar sus calles de música, pólvora, tradición y actos religiosos. La localidad inicia una programación que se prolongará hasta el 23 de agosto y que tendrá como eje la llegada de la Virgen de las Nieves desde Hondón de las Nieves, uno de los momentos más esperados por los aspenses y una tradición que explica buena parte de la identidad compartida entre ambos municipios.

Devoción compartida durante siglos

La relación de Aspe con la Virgen de las Nieves se remonta varios siglos atrás. La documentación municipal sitúa el origen de esta veneración en el siglo XV. La patrona es compartida con Hondón de las Nieves, localidad que perteneció al término municipal aspense hasta su segregación en 1839.

La llegada de la Virgen de las Nieves volverá a reunir a miles de aspenses en las calles de la localidad. / INFORMACIÓN

Por este vínculo histórico, las celebraciones se alternan: Aspe recibe la imagen durante los años pares, mientras que Hondón de las Nieves celebra su fiesta principal en los impares. La Virgen permanece alrededor de veinte días en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro antes de regresar a su santuario.

La programación arranca hoy con la XVIII Marcha en Bicicleta Virgen de las Nieves–10.º Memorial Paco Sánchez, que saldrá a las 10:30 horas desde el Mercado de Abastos. A las 11:30 horas se celebrará en El Collao un homenaje a Antonio Pujalte Almodóvar y, por la tarde, tendrá lugar la final de la Copa Street Kings.

La música tomará el relevo a las 21:00 horas con el Festival Sekarral Rock, en el Auditorio Alfredo Kraus, y a las 22:00 horas la Plaza Mayor acogerá la presentación de las Damas de Honor de la Virgen de las Nieves.

El domingo 2 de agosto tendrá un marcado carácter institucional y festivo. El Ayuntamiento recibirá a las autoridades de Torrijos con motivo del 25.º aniversario del hermanamiento entre ambos municipios.

Por la noche, la Plaza Mayor será escenario del pregón de fiestas, pronunciado por la aspense Ana Botella Sorribes. Después se inaugurará el alumbrado especial y el volteo general de campanas anunciará oficialmente el comienzo de las celebraciones.

La esperada llegada de la Virgen

El momento más emotivo llegará el lunes 3 de agosto con la tradicional Entrada de la Virgen. Desde primera hora de la tarde, autoridades, clero, Comisión de Fiestas y labradores partirán desde la basílica hacia El Collao.

Allí, a las 18:00 horas, la imagen será recibida entre el vuelo de campanas, 21 salvas de ordenanza y la tradicional suelta de palomas.

A las 22:00 horas llegará a la Cruz de Orihuela, donde Luis Rico entonará la salve Los tres Amores. La entrada en la Plaza Mayor está prevista a las 23:00 horas, acompañada por el himno Miradla, uno de los cantos más reconocibles y queridos de las fiestas.

La noche continuará con el concierto de Xavibo, en la Barraca Popular, y la actuación de En Clave de Mujer.

La programación incluye conciertos, actividades infantiles, deporte, cine, humor y espectáculos para todos los públicos. / INFORMACIÓN

El 5 de agosto, festividad de la Santísima Virgen de las Nieves, concentrará los principales actos religiosos. La misa solemne se celebrará a mediodía y, a las 13:30 horas, las Damas de Honor participarán en un pasacalles hasta la avenida de la Constitución, donde se disparará la mascletà.

Por la tarde tendrá lugar la solemne procesión de la patrona. La jornada se completará con la verbena infantil de La Pandilla de Drilo, la Orquesta Athenas, un tributo a Julio Iglesias y el concierto de Los Rebeldes.

El color de los Moros y Cristianos

Las fiestas de Moros y Cristianos, incorporadas al calendario festivo de Aspe en 1978, volverán a aportar uno de los bloques más vistosos de la programación.

La entrada de bandas y la Gran Retreta abrirán los actos el viernes 7. El sábado 8 se celebrará la Gran Entrada Mora; el domingo 9, la guerrilla de arcabuceros, la misa festera y la Embajada; y el lunes 10 llegará la Gran Entrada Cristiana, seguida de la entrega de los Premios Miguel Iborra y la clausura festera.

Los Moros y Cristianos llenarán las calles de Aspe de música, color y pólvora. / INFORMACIÓN

El programa reserva también espacio para la zarzuela, los conciertos de las bandas locales, las calles engalanadas, las actividades infantiles, el humor y el Festival Internacional de Cine Pequeño.

Entre las propuestas musicales destacan el Hueshow Festival XXL, con Efecto Mariposa, Fran Perea, Guaraná y otros artistas; el homenaje a Tina Turner de Proud Tina; y los conciertos de La Banda Sabinera, Innovación Mexicana y el Orfeón Aspense Virgen de las Nieves.

La despedida llegará el domingo 23 de agosto. Tras varias eucaristías de madrugada, la imagen saldrá a las 5:00 horas desde la Basílica de Nuestra Señora del Socorro para iniciar su regreso a Hondón de las Nieves.

En El Collao se realizará la entrega a las autoridades y al pueblo vecino, cerrando más de tres semanas de celebraciones y dejando a Aspe a la espera de un nuevo encuentro con su patrona dentro de dos años.

«El reencuentro con la patrona emociona a todo el pueblo sin distinción»

El alcalde de Aspe destaca el sentimiento de pertenencia de los vecinos por sus fiestas. / INFORMACIÓN

Antonio Puerto, Alcalde de Aspe

Las fiestas patronales ya están aquí. ¿Qué significan para Aspe y qué tienen de especial este 2026?

Las fiestas patronales son el momento más esperado del año para miles de aspenses. Son días en los que el pueblo se reencuentra consigo mismo, con sus tradiciones, con su historia y con sus raíces.

Pero este año tienen un significado todavía más especial porque estamos en un año par y eso significa que recibimos en Aspe a nuestra patrona, la Virgen de las Nieves. Es un acontecimiento que es de todo el pueblo, sin distinción. Hablamos de una tradición centenaria que forma parte de nuestra identidad colectiva y que consigue reunir a generaciones enteras alrededor de una misma emoción.

¿Diría que la Entrada de la Virgen es el momento más esperado?

Sin ninguna duda. El 3 de agosto es un día único. Desde la recepción en El Collao hasta la llegada a la Cruz de Orihuela y, posteriormente, la entrada en la Plaza Mayor, Aspe vive unas horas difíciles de describir con palabras.

Las calles se llenan de emoción, de aplausos, de lágrimas y de sentimientos compartidos. Son imágenes que se transmiten de padres a hijos y que permanecen para siempre en la memoria de quienes las viven. Es uno de esos momentos capaces de unir a todo un pueblo, independientemente de la edad o de las creencias de cada uno.

¿Qué destacaría del programa preparado para este año?

Son más de veinte días de fiestas, con conciertos, festival de cine, música y tradiciones, pensados para todos los públicos. Encontramos citas consolidadas como la Gala del Deporte, el Festival Folclórico o la presentación de las Damas de Honor.

Cualquier persona que esté por la provincia de Alicante durante este mes de agosto puede consultar las redes sociales del Ayuntamiento y encontrará todos los días programación gratuita y en la calle.

La programación es muy amplia.

Así es. Es muy amplia y gratuita para todo el mundo y, además, se desarrolla en escenarios muy distintos: Barraca Popular, Plaza Mayor, Auditorio Alfredo Kraus, Parque Doctor Calatayud y todos los barrios de la población.

Tenemos conciertos para diferentes estilos musicales, espectáculos familiares, verbenas, actividades infantiles, humor, cine y deporte. También contaremos con artistas y propuestas culturales que convierten a Aspe en un gran escenario al aire libre durante todo el mes de agosto.

Lo importante es que cualquier persona, tenga la edad que tenga, encuentre actividades para disfrutar de las fiestas.

La tradición sigue siendo el eje principal de las celebraciones.

Absolutamente. La llegada de la Virgen, la procesión, la festividad del 5 de agosto y la despedida con la tradicional llevada de la Virgen de madrugada son actos que conservan toda su esencia.

Son tradiciones que hemos heredado de nuestros mayores y que tenemos la responsabilidad de preservar para las futuras generaciones. Al mismo tiempo, intentamos que la programación evolucione y se adapte a los nuevos tiempos para que siga siendo atractiva para los jóvenes y para quienes nos visitan.

Las fiestas patronales también son un importante reclamo turístico.

Lo son. Están declaradas Fiestas de Interés Turístico Autonómico y eso supone un reconocimiento al enorme patrimonio cultural e histórico que representan.

Durante estas semanas recibimos a numerosos visitantes que conocen por primera vez nuestras tradiciones y descubren el ambiente tan especial que se vive en Aspe. Además, las fiestas generan un importante movimiento económico para el comercio, la hostelería y numerosos sectores locales, por lo que también tienen una repercusión muy positiva desde el punto de vista económico.

Después llegará el protagonismo de los Moros y Cristianos.

Exactamente. Nuestras fiestas tienen la singularidad de unir la devoción a la Virgen de las Nieves con unas fiestas de Moros y Cristianos que cada año crecen en participación y espectacularidad.

Las entradas mora y cristiana, la Embajada, la Retreta y los diferentes desfiles convierten las calles en un gran escenario lleno de música, color y convivencia. Es una combinación que hace muy especiales las fiestas de Aspe.

También llama la atención la intensa programación deportiva y cultural.

Queríamos que las fiestas reflejaran la enorme vitalidad del tejido asociativo de Aspe. Hay pruebas deportivas, torneos, actividades infantiles, conciertos de nuestras bandas de música, actuaciones del Orfeón, el Festival Internacional de Cine Pequeño y numerosos actos organizados por colectivos locales.

Es una programación posible gracias al esfuerzo conjunto de la Concejalía de Fiestas, las asociaciones, los clubes deportivos y cientos de personas que dedican muchas horas para que todo salga bien.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los aspenses antes del inicio de las fiestas?

Me gustaría invitar a todos los vecinos y vecinas a participar intensamente en nuestras fiestas. Que salgan a la calle, que disfruten de cada acto y que compartan estos días con familiares y amigos.

También quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos visitarán durante estas semanas para conocer nuestras tradiciones. Pero, sobre todo, quiero hacer un llamamiento al respeto y a la convivencia.

Son días de alegría y celebración, y todos debemos contribuir a que se desarrollen con normalidad. Disfrutar también significa respetar el descanso de los vecinos, cuidar nuestros espacios públicos y seguir siempre las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.

Para terminar, ¿cómo resumiría las fiestas patronales de 2026?

Las resumiría con una palabra: emoción. Emoción por volver a recibir a la Virgen de las Nieves, por reencontrarnos con nuestras tradiciones y por comprobar, una vez más, que Aspe sabe vivir sus fiestas con intensidad, con orgullo y con un profundo sentimiento de pertenencia.

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Cada año par, el pueblo vuelve a abrazar a su patrona y ese abrazo simboliza la unión de generaciones enteras. Invito a todos a vivirlo, porque quien presencia por primera vez la Entrada de la Virgen comprende inmediatamente por qué las fiestas patronales de Aspe son mucho más que una celebración: son el corazón de nuestro pueblo.