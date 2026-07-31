Elda multiplica por seis las solicitudes de edificación y reactiva promociones paralizadas desde 2008

La actividad urbanística de Elda ha experimentado un notable impulso en los últimos años, con un incremento de la construcción y la rehabilitación de viviendas que el Ayuntamiento vincula a las actuaciones de reurbanización y mejora del espacio público realizadas en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el entorno del centro histórico.

El Consistorio sostiene que las intervenciones destinadas a mejorar la accesibilidad, favorecer la movilidad y renovar espacios urbanos, junto a la remodelación de ejes comerciales como las calles Juan Carlos I y Antonino Vera, han contribuido a aumentar el interés del sector inmobiliario y a reactivar la actividad residencial.

Uno de los principales cambios ha sido la recuperación de promociones inmobiliarias que quedaron paralizadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. Muchos de estos edificios, que permanecieron inacabados durante más de una década tras la quiebra de las promotoras, han podido reactivarse después de desbloquear diferentes trámites administrativos y jurídicos, según el Ayuntamiento. Algunas de estas promociones ya están terminadas y habitadas, mientras que otras continúan en ejecución, lo que permitirá incorporar más de un centenar de viviendas al mercado inmobiliario de la ciudad.

Datos

Esta reactivación también se refleja en la evolución de las solicitudes de edificación. Entre 2020 y 2023 se tramitaron 17 solicitudes, mientras que entre 2024 y 2026 la cifra asciende a 101. Además, en los tres últimos años el Ayuntamiento ha concedido 158 licencias relacionadas con cambios de uso y viviendas de nueva construcción, de las que más de un centenar corresponden a edificios residenciales y viviendas unifamiliares.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro (PSOE), ha asegurado que "las cifras de solicitudes de edificación, que se han multiplicado de forma espectacular en este último periodo, son el reflejo de que Elda vuelve a ser atractiva para el sector inmobiliario. Hemos demostrado que un urbanismo ágil, combinado con una estrategia clara de ciudad, da frutos reales y saca viviendas al mercado que tanta falta hacen".

Un bajo transformado en Elda en vivienda / INFORMACIÓN

Otro de los fenómenos que está marcando la transformación urbana es el cambio de uso de locales comerciales y antiguas fábricas de calzado. Parte de estos inmuebles se están adaptando para albergar nuevos negocios, como gimnasios, mientras que otros se están convirtiendo en viviendas. Según el Ayuntamiento, la mayoría de estas actuaciones tienen como finalidad crear viviendas habituales y deben cumplir criterios de accesibilidad, con espacios sin escalones, puertas de mayor anchura y baños adaptados.

Barrios

La actividad constructora también se concentra en barrios donde se han ejecutado obras de reurbanización, como Feria-Cocoliche o Alfonso XIII. Estas zonas registran un elevado número de licencias para reformas de viviendas y locales, así como para la instalación o adaptación de ascensores en edificios residenciales. En 2023 se concedieron 15 licencias de este tipo, frente a las siete otorgadas en 2020.

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De forma paralela, el Ayuntamiento destaca el impulso dado a la actividad comercial del centro histórico mediante ayudas económicas dirigidas a favorecer la apertura de nuevos establecimientos y la modernización de los ya existentes, con el objetivo de reforzar la actividad económica de esta zona de la ciudad.